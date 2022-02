Kikín Fonseca envía emotivo mensaje a su hijo antes de nacer

Han pasado seis años desde que “Kikín Fonseca” y la actriz y conductora Analilia Rentería se conocieron y, desde que se hicieron novios, ya jamás se volvieron a separar. Fruto de su amor, y tras intentar por un año quedar embarazados, la pareja anunció a través de sus redes sociales que se convertirían en padres, y hoy han querido compartir con TVyNovelas todos los detalles del embarazo y de su futuro bebé.

¡Felicidades por el bebé que viene en camino!

ANALILIA: Gracias, la verdad, ya teníamos un rato planeándolo, llevábamos casi un año para que esto se diera, pero fue una gran sorpresa.

¿Cómo se enteraron de que serían papás?

A: Me fui a hacer una prueba al laboratorio y me hicieron la recomendación de: “espérate un poquito más”, ya que podría arrojarme un falso positivo, pero yo me di cuenta muy pronto, fue como a los 15 días de tener un retraso, además, tenía una sensación rara, por eso digo que uno lo siente. Luego una masajista que viene a casa, porque yo soy adicta a los masajes relajantes, me dijo: “A veces ni los del laboratorio son tan efectivos cuando es tan pronto, cómprate la prueba de farmacia”. Me compré la prueba, y pues claro que salió positiva de inmediato.

¿Cómo se lo dijiste a Kikín?

Nosotros estamos entre Mazatlán, Ciudad de México y León; y justamente a mí me agarró esos días en León, y cuando estoy ahí con él soy como una garrapatita suya, porque no me le despego, y ese día hubiera querido hacerle un detalle un poquito más grande, pero terminé agarrando una caja que estaba aquí en la casa, que además tenía el nombre de una marca (risas), y le metí ahí la prueba de embarazo; lo hice obviamente el mismo día porque soy muy desesperada. Fue el 22 de octubre cuando le di la noticia a Kikín de que íbamos a ser papás.

KIKÍN: ¡Ah, pero me engañó!, porque estábamos aquí en la casa de León y me dijo: “Ve a la oficina”, y yo pensé: “Como a qué, si vamos a desayunar”, pero ella muy insistente me decía: “Ve a la oficina”, y ya en ahí me dijo: “Abre esa caja”, y era una caja de unas medicinas. La abrí y ahí estaba la prueba de embarazo. Por la emoción no pude hablar, quise decirle algo y no pude. No sé si alguna vez había sentido una emoción así, de que de verdad quieres hablar y no te sale la voz, y pues se me salieron las lágrimas, me paré y la abracé. Y mientras nos abrazábamos yo le preguntaba que si era cierto. Ella también lloró y me dijo que sí, que era cierto.

¿Ya saben si es niño o niña?

K: Es que en uno de los ultrasonidos el doctor nos dijo: “¿Quieren saber, no al cien por ciento, pero quieren saber el 95 % si es niño o niña?”, y no nos aguantamos. Recuerdo que a ella la estaban revisando, me volteó a ver y le dije: “Yo sí quiero saber”, entonces ese Kikincito como que es muy precoz, porque había ahí una señora de seis meses que la mandaban a caminar porque el niño no se movía y no sabían el sexo del bebé. Entonces, desde los tres meses y una semana nos dijeron que el 95 por ciento es que era varón.

¿Ya han pensado si quieren que su bebé se dedique al futbol?

K: Nunca tuve preferencia de que si Dios nos mandaba un hijo fuera niño o niña, lo único que pedía es que estuviera sano; ya le intentaremos con todo para buscar una niña, a ver si Dios nos la manda, pero yo me puse feliz, igual si me hubieran dicho que era niña. Yo tengo 18 sobrinos y a todos intento tratar por igual y ni siquiera he pensado si quiero que juegue futbol o que haga esto o aquello. Lo importante es que esté sano y que las cosas estén bien, y ya después veremos si él quisiera dedicarse a algo del deporte.

A: Como dice Kikín, lo importante es que tenga salud, ya lo demás es lo de menos.

¿Han tenido antojos?

A: Los primeros meses me pasó algo muy gracioso, me daban muchas náuseas, pero muchas, y lo único que se me antojaba eran unos hot dogs que vendían en Mazatlán y que acompañaba con refresco. O sea, cero dieta, ahí sí era seguir mi antojo. Pero pasando esa etapa ya procuro comer saludable la mayor parte, aunque no estoy llevando dieta, como lo que se me antoja y me doy mis gustos.

K: Según yo, no he tenido antojos, pero ella dice que sí. He tomado mucho refresco y antes no lo hacía. Aunque sí me sentía raro, como que me sentía diferente.

¿Están nerviosos con la llegada de su primer hijo?

A: Yo a lo que le tengo respeto es al parto, me pone muy nerviosa. Me estoy informado porque quisiera que fuera natural, pues sería más fácil la recuperación.

K: Yo no estoy nervioso, pero como que ya quiero que sea porque no me la creo. Estoy ansioso, ya quiero verlo. Y es que luego se empieza a mover, lo toco, lo siento y le hablo, pero como que no me la creo.

Kikín, ¿vas a querer entrar al parto? Sí, claro. Porque además de que quiero vivir ese momento tan especial, la otra vez platicando en Hoy con el Negro, con Arath y con los que han tenido bebés, me decían: “Es que tienes que entrar, tienes que grabar”, y pues yo ya tenía en mente que sí,

pero ya con esto que me dicen y que me recomiendan, sí voy a entrar y voy a grabar.

Ya llevan un tiempo juntos y ahora se convertirán en padres, ¿hay planes de boda? K: En algún momento, sí. De verdad sí lo hemos platicado, mis papás duraron más de 50 años casados y también tengo hermanos casados y divorciados. Pero yo le he dado mucha importancia en la vida al compromiso que uno tiene con su pareja, independientemente de cualquier cosa, pero sí lo hemos platicado y claro que sí, en algún momento nos casaremos.

En un futuro, para cuando su bebé lea esta entrevista, ¿qué quisieran decirle?

K: ¡No, pues vamos a llorar! Pues le diría que lo amamos, que es un bebé muy esperado, muy deseado por nosotros, que me hubiera encantado que hubiera conocido a sus abuelos paternos, porque sé que estarían felices de verlo, de ver un hijo nuestro, y que lo adoramos, que lo vamos a cuidar lo más que se pueda, que lo vamos a amar todos los días de nuestra vida.

A: Es un bebé muy esperado, es un niño superplaneado, es un niño superamado desde antes de conocerlo. Yo siento que mi hijo va a ser muy bendecido porque va a tener mucho amor. Yo sé que nadie nace sabiendo ser papá, pero le diría que le voy a echar todas las ganas del mundo para ser la mejor mamá, la mamá que >se merece.

