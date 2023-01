Kike Mayagoitia botó Multimedios para entrar a 'Venga la alegría'

Con la llegada de Maru Silva como la nueva productora de 'Venga la alegría', los cambios ya iniciaron en el matutino de TV Azteca y llegó Kike Mayagoitia como nueva adquisición.

Se trata de un rostro que era muy conocido en la cadena regiomontana Multimedios, con programas como SNSerio o Vivalavi. Apenas horas antes de su llegada al Ajusco, el ingeniero Mayagoitia se despidió de la que fuera su casa.

Se trató de una sorpresa, y sus excompañeros se lo dejaron saber en su emotiva despedida: "El día de hoy me despido de un proyecto que ha formado parte muy importante de mi vida, con compañeros que se convirtieron en amigos y familia, con personas que me brindaron siempre su apoyo. En el video se me pasó mencionar a @bilofranco qué es una mente brillante que siempre creyó en mi y me pusieron al frente de proyectos importantes".

"Sobre todo quiero agradecer a todas las personas que me siguen, que me ven, que se acercan en la calle a saludarme, a platicar, tomarnos fotos, les agradezco infinitamente su tiempo. Dios obra en cada uno de nosotros, en nuestras vidas y los caminos que tomamos, hoy una vez más me dejo guiar, dando lo mejor de mi con la cereza de que pase lo que pase, así debe de ser. Gracias a todos en @multimediostv y gracias #vivalavi . Los quiero mucho", escribió el presentador.

Pero este viernes 6 de enero Kike Mayagoitia ya llegó a 'Venga la alegría', y anunció que será parte de la edición de Fin de semana.

¿Quién es Kike Mayagoitia y de dónde salió?

Por tantos años en Multimedios, es un rostro muy famoso de la televisión regiomontana, aunque es originario de Tampico, Tamaulipas. Inevitablemente su físico llama la atención, lo que le valió ganar el concurso Mr. World México hace 11 años.

Le dicen "ingeniero Mayagoitia", porque realmente se graduó como Ingeniero Mecánico Administrador de la Universidad Regiomontana A.C. Además es entrenador personalizado y tiene conocimientos en Nutrición enfocada al deporte, Anatomía Muscular, Quinesiología, entre otras.

Cubre el perfil de padre de familia, pues está casado por Cynthia de la Vega y tienen dos hijitos.

