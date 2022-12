Karyme Lozano en familia y en exclusiva: "¡Nos quedamos en México!"

FOTOS: JOSÉ LUIS RAMOS. Cuando Karyme Lozano aceptó la propuesta del productor Carlos Moreno para integrar el elenco de la telenovela Mi secreto, imaginó que al terminar su trabajo haría maletas y se regresaría a su casa de Los Ángeles, donde llevaba años viviendo. Sin embargo, el destino la sorprendió y la hizo cambiar de decisión.

“¡Nos quedamos en México! Estamos muy contentos, mis hijos ya aprendieron a hablar español, mi esposo también está en ese proceso, avanzando, ya que hay buenos proyectos para el próximo año. No te niego que al principio fue una etapa de readaptación, a lo mejor fue como una transición, pero los niños pequeñitos se adaptan rápido a los cambios. Toda mudanza es un esfuerzo y no es tan fácil, pero nos sentimos contentos en este país”, dice la artista desde su departamento antes de posar para nuestra sesión de fotos.

“FUE UN AÑO DE GRANDES ALEGRÍAS Y TRISTEZAS”

La intérprete de Daniela en el melodrama vespertino de las estrellas afirma que “ya tenía muchas cosas en casa de mi mamá, como los muebles, y tuve que comprar otras cosas para reacondicionar los espacios”.

Para ella, el 2022 “pintó mejor, es que no esperé tener tantas bendiciones; ha sido un año maravilloso y le doy gracias a Dios por su generosidad, he hecho grandes proyectos, he experimentado grandes alegrías, grandes tristezas, pero feliz por la película que hice en Mazatlán, en la que estoy como una de las protagonistas, se estrena el próximo año y me pone contenta porque en ella ponemos a la gente de México en alto, a su cultura. También hice Daddy Daughter Trip, es en la que están Rob Schneider y Mónica Huarte como protagonistas, y esta telenovela que ha sido una enorme bendición, entonces sí es gratificante a nivel laboral; aparte, estoy con mi familia, mi hija Ángela se acaba de casar. Pude estar con mi mami antes de que falleciera, cerramos ciclos, convivimos, pude despedirme de ella, y pues triste por su partida, pero tranquila”, dice Lozano refiriéndose a uno de los momentos más difíciles de su vida.

“Antes de que se agravara pude llevarla al cine, fuimos a ver la película de Elvis Presley, comimos palomitas, fuimos a cenar, reímos, lloramos, convivimos, platicamos, me vio regresar a las novelas y a ella le fascinaba que yo las hiciera. Y es un año triste, doloroso, pero a la vez tuve la bendición de estar con ella, porque pude no haber estado”.

Ahora que se acerca la Navidad, la protagonista de éxitos como Niña amada mía planea quedarse en casa alejada del bullicio.

“La pasamos tranquilos, siempre en familia, tratamos de no viajar; algo que nos encanta es ir a misa, a darle gracias a Dios, y lo típico, los regalitos de Santa Claus. Pero disfruto con lo que le inculco a mis hijos, le escribo una cartita a Dios dándole gracias por todo, pidiéndole regalos espirituales, regalos de salud, de unión familiar. Es una época de mucho agradecimiento, de convivir con la familia, con los amigos, de darnos cuenta de lo bendecidos que somos; mi esposo y yo tratamos de enfocarnos en esa parte”. Para celebrar, Karyme prefiere que su marido se encargue del menú.

“Es que él es quien cocina, además, lo hace delicioso, es especialista en comida italiana, y hacemos pavo, algunas cosas clásicas, varios postres, mi pastel de chocolate favorito… yo sólo soy asistente. Después de cenar ponemos al Niño Dios a las 12 de la noche, cuando nace, y lo arrullamos”.

Para la villana de El manantial, sus hijos adoptivos no necesitan llevar su sangre para sentirlos propios. “Padre no es el que engendra, sino el que cría, entonces, la verdad es que con amor todo se puede, todos podemos formar nuestras familias; a veces nosotros escogemos a la familia que queremos para nuestra vida, y a veces nos llevamos mejor con gente que no es de nuestra sangre. Mateo y Anita nacieron de nuestro corazón, ha sido una bendición enorme para nosotros, y si puedo ser inspiración para otros, les digo que no lo duden, que no se van a arrepentir de adoptar”.

Su hija Ángela, fruto de su relación con el actor Aitor Iturrioz, tiene 22 años y contrajo matrimonio el pasado 18 de diciembre.

“Se casó jovencita, pero están clarísimos; o sea, sí hablamos con ellos y todo, pero están superclaros, tienen una madurez que ya la hubiera querido yo a su edad. Vienen con otro chip, tienen muchos valores, y mi hija encontró una persona que es como ella, y eso es hermoso, porque ella es una niña muy centrada”. La chica vive en Los Ángeles, terminó su carrera y se enfocará en el área de los negocios: “Escogió México para casarse porque aquí está su familia, la de Pablo, y está más bonito aquí, tiene muchos pros”.

