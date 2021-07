Karol Sevilla fue hospitalizada y manda inesperado mensaje

Todos los fans de Karol Sevilla se preocuparon al saber que fue hospitalizada de emergencia a sus 21 años, en plena promoción de su carrera musical.

La cantante y actriz acudió al hospital para someterse a varios estudios médicos, luego de que trascendió que sufrió un desmayo.

En las imágenes que ha compartido desde el nosocomio se nota que le están administrando medicamento vía intravenosa, aunque ella no ha explicado por qué terminó internada ni cuánto tiempo reposará.

Y aunque muchos se dedicarían a descansar en la cama del hospital, Karol Sevilla decidió hablar con sus fans y celebrar algo referente a su carrera con un inesperado mensaje.

Dijo que se peinó para aparecer "con las mejores fachas posibles", y agradeció porque el video se su nuevo sencillo 'Nadie te entiende' llego al millón de reproducciones.

"Les prometo que en cuanto salga del hospital voy a seguir dando prensa, dando notas, para que esta canción llegue a mucha gente. Les agradezco por todo el cariño".

De acuerdo con Ana María Alvarado, Karol Sevilla se desmayó y por eso le realizan estudios, y recordó que hace poco estuvo enferma de amigdalitis.

Karol Sevilla solo mencionó que tuvo una "recaída", y aunque intentó seguir trabajando, "mi salud no está muy chida".

"El doctor me regañó porque tengo que descansar y tiene razón, porque la salud es primero. Tengo que descansar, mi cuerpo no me está dejando terminar mis compromisos. Los amo mucho, no se preocupen, no es COVID, simplemente es descansar y reposar", dijo Karol en un improvisado video.

Será pronto cuando Karol Sevilla vuelva a la televisión, pues recientemente confirmó que formará parte de 'Siempre fui yo', de Disney Plus.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS Y TODAS TUS REVISTAS FAVORITAS!