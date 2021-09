Karla Sofía, a favor del lenguaje inclusivo, pero no quiere que se modifique el idioma

A favor de la inclusión, pero en contra de que se modifique el idioma español, son las posturas que fija la actriz española Karla Sofía Gascón, luego de que se viralizara el video de una estudiante universitaria que explota porque la llaman “compañera” y no “compañere” (como lo había solicitado con anterioridad).

En entrevista con TVyNovelas, Karla Sofía dice que no tiene ningún problema si alguien le pide que lo llame “elle”, pero considera innecesario tener que hacer modificaciones al castellano. Además, la actriz, que nació con un género distinto y que en el 2016 inició su transición a mujer, afirma que ella es actriz, y punto, no necesita más adjetivos; y para referirse a una persona que decidió cambiar su fisonomía, no es necesario especificar que es trans, porque existen más adjetivos para referirse a ella, dijo.

¿Qué opinas del debate que se generó por el lenguaje inclusivo? Son dos problemas los que se generan, (primero) el que tú estés sometido constantemente a tener que identificarte o hablar de una manera que no eres, y puede llevarte a tristeza, que es lo que ha pasado con esta persona; por otro lado, yo tengo mis diferencias en cuanto a cierto tipo de cosas con el lenguaje inclusivo, nuestra lengua tiene instrumentos para definirnos y unas reglas ortográficas gramaticales muy bien construidas, como para dar patadas al diccionario.

¿No estás de acuerdo en que se altere el idioma español? A mí lo de “elle” me parece rizar el rizo, pero lo comprendo y lo respeto; si a mí me dice alguien que le trate como “elle”, con todo respeto lo puedo tratar, porque hay mucha maldad y hay que ofrecer respeto para poder pedirlo. Creo que esta persona (la estudiante) tenía razón en exigir que le traten como se merece.

¿Hay que ser más sensibles con este tipo de temas? Por supuesto, ya que hay personas que les duele muchísimo; es lo mismo que pasa con lo mío, hay personas que no resisten las burlas, los insultos y acaban perdiendo la vida o quitándosela, porque es imposible vivir en una sociedad que está todo el rato machacándote.

¿Qué piensas de las personas que opinan que el tema de la identidad de género no tiene importancia? Sí que la tiene, de la misma manera que los señores que van a la oficina no les gusta que les digan señora, o unos señores que se llaman José o Bernardo, no les gusta que les llamen señora José o señora Bernardo; para entenderlo simplemente hay que mirarnos a nosotros mismos, a mí me molesta muchísimo si alguien se refiere a mí de manera incorrecta.

¿Todavía hay personas que te llaman por tu identidad anterior? Sí, hay muchas personas que se refieren de la manera que no corresponde para intentar hacerte daño; una de mis ex me escribió unos mensajes refiriéndose a mí para intentar hacer daño. No lo consiguió.

¿Qué haces cuando se refieren a ti por otro género que no es el tuyo? Las personas que lo intentan por redes sociales no tengo ningún problema porque las bloqueo, pero con personas que conozco, dependiendo: si lo hacen a propósito las pongo en su sitio, pero si se equivocan, como mi padre, que tiene casi 90 años y el pobre a veces no sabe muy bien las cosas, lo comprendes e intentas que sea diferente.

Para referirse a una persona que cambió su género, ¿es necesario decir que es una mujer u hombre transexual? Cuando tú eres una mujer, un hombre o no te defines como nada, no hay más adjetivos qué añadir, tú no vas diciendo esta mujer gorda, esta mujer flaca, a no ser que tenga un sentido en la frase, por lo tanto, nadie tendría que referirse a una mujer como trans; las personas trans corrigen ciertas cosas que no están acorde a sus vidas, no pasa nada y no tienes por qué estar recordándoles, y menos cuando ni las conoces.

En tu caso, ¿sólo eres la actriz Karla Sofía Gascón? Soy actriz, y punto; si tú me quieres poner adjetivos, pueden ser: alta, ojos azules... Hay millones de adjetivos, pero casualmente siempre se utilizan para hacer daño.

