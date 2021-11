Karla Panini vuelve con su personaje de 'Las Lavanderas' le pese a quien le pese

Después de dejar claro que no le importa lo que opinen de ella y su matrimonio, Karla Panini decidió volver a sus orígenes y sorprendió al reaparecer como la 'compre güera', su icónico personaje de 'Las Lavanderas'.

Debido a que estrenó canal de YouTube, la comediante volvió a caracterizarse como la lavandera que triunfó en todo México y hasta en la televisión. Tal parece que no se trató de una sola vez, aunque a muchos no les guste.

"En lugar de que llenen su boca de odios, llenen su boca de bendiciones, es más benéfico para ustedes mismos, porque están bien sonsos, el hate que ustedes tiran no llega a la persona que están odiando… no sé si me estoy explicando porque están medio mensos a veces los haters", dijo Panini.

Karla publicó un video para responder a sus detractores, pero también lo hizo en los comentarios de su cuenta de Instagram

Hubo quien incluso la cuestionó sobre la decisión, pues debido a su religión, Panini se había 'retirado' de los escenarios.

También hubo quienes le recomendaron no seguir con sus planes de volver como 'lavandera'.

