Karla Panini explota contra familia de Karla Luna: "Yo no le debo nada a nadie y menos a vividores"

Tal como lo advirtió, Karla Panini desenmascaró a la familia de la fallecida Karla Luna durante una transmisión en vivo donde les dejó en claro que no les debe nada, los tachó de vividores y reveló que están involucrados en el delito de pornografía infantil.

La recordada 'Lavandera' insistió en tachar a la familia de "vividores y parásitos'", y desmenuzó las versiones en su contra, como cuando la hermana de Karla Luna la acusó de hacerle brujería a la comediante con tal de que muriera. "Nadie fallece de cáncer por una brujería. Y no lo había aclarado porque me da risa todo lo absurdo", dijo Panini.

Insistió en que la familia de su ex compañera es aprovechada y que, como no trabajan, venden noticias y provocan escándalos; aunque les advirtió: "Se les va a acabar su minita de oro".

Por si fuera poco, relacionó a Erika Luna, conocida como "La Vocho" con un grupo de personas que estarían incurriendo en el delito de pornografía infantil. Y es que Panini, junto a su esposo Américo Garza, dijo ya tener datos de quiénes generan memes de pornografía con los rostros de sus hijos y otros niños.

Dijeron que tienen "chats de cómo se ponen de acuerdo para mandar los memes. Eso es pornografía infantil y por eso decidí hablar. Ya hay delito ahí. Esto se va a proceder de manera judicial, y no vamos a parar. Esto es una red, una secta, dique por una causa... La causa de juntar dinero".

"Yo no le debo nada a esa familia de parásitos".

Karla Panini explotó tras decir: "Para tener la lengua larga, hay que tener la cola corta".

Tras el escándalo, por el que recibe comentarios de odio en redes sociales, Panini dijo: "Lo que yo haya hecho, con la que hablé, fue con Karla, y con ella hablé siempre que me lo pidió. Y a lo mejor no te lo contó tu hermana, porque no eran cercanas, a ustedes familia de vividores yo nos les debo absolutamente nada. Por eso cuando ustedes me ven bien, que ando en paz, yo me siento sin ninguna culpa con nada ni con nadie, para que sepan, yo no le debo nada a nadie, y menos a ustedes, familia de vividores".

Karla Luna murió el 28 de septiembre de 2017 tras una larga lucha contra el cáncer. Desde que dejó de ser parte de 'Las Lavanderas' meses antes, se supo que su amiga y compañera Karla Panini inició un romance con quien era su esposo y padre de sus hijas. Desde entonces, la pareja se ha enfrentado al odio en redes sociales.

