Karla Panini desenmascara a hermana de Karla Luna: "La que la envidiaba eras tú"

Luego de que Erika Luna, hermana de la fallecida Karla Luna, asegurara que su ex cuñado Américo Garza clonaba tarjetas y que Karla Panini debe impuestos, la ex 'Lavandera' decidió seguir defendiéndose de los ataques.

A través de su cuenta de Instagram estableció que hasta ahora rompe el silencio porque tiene conocimiento de que la familia Luna, a quienes tacha de "parásitos y vividores", están coludidos con grupos en redes sociales donde se difunde el rostro de los hijos de Panini coon pornografía infantil. "Se está cometiendo un delito en contra de mis hijos y y otros niños, y eso no se vale. No lo voy a permitir".

En un programa de radio, Panini dijo la tarde de este 27 de octubre que no le interesa limpiar su imagen pública. "Me vale lo que se piense de mí, pero sí voy a defender a mis hijos porque los 4 están siendo afectados. Voy a llegar hasta las últimas consecuencias".

"Hasta aquí llegó de esta familia de estar lucrando con este tema. Les acabé su mina de oro, porque la mina de ellos era la señora Karla Luna, después fuimos 'Las Lavanderas' porque trabajaban para nosotros, y ahora sigo siendo yo por los chismes que siguen generando".

"Ya fue suficiente de que engañen a la gente. Que se pongan a trabajar en otra cosa. O si siguen recordando a su hija, a su hermana, perfecto. Pero entonces que no me mencionen a mí, pero siguen haciendo el tema y no dejan morir el tema porque hay mucho dinero detrás, tanto donaciones como exclusivas pagadas", insistió.

Hace unos días, durante una transmisión en YouTube, Karla Panini desenmascaró a Erika Luna y aseguró que es ella quien le tenía envidia a la fallecida Karla Luna.

"La vida de Karla la quería eras tú, la que envidiaba a Karla eras tú, la que quería ser famosa como Karla eras tú. La que quiere figurar eres tú", sentenció la esposa de Américo Garza.

Y reveló que ni siquiera eran unas hermanas unidas: "Tan no era cercana, que tú Vocho me pediste que fuera madrina de tu hija, que es niña especial. Yo abrazo mucho a estos niños, son una bendición y tú me pediste que fuera madrina de tu hija porque tú no te llevabas bien con Karla. De hecho, aún después de la separación te seguí dando dinero para esa niña. Hasta que Américo me prohibió porque tú hablabas".

Además, Panini aseguró que las dos hijas de Karla Luna que ella cría con Américo Garza le dicen mamá por decisión propia, pero no olvidan a su mamá. "Para que sepa toda tu familia de vividores, las mismas niñas un día decidieron decirme mamá, y hasta a mí me sorprendió. Pero las niñas hablan de su mamá, y claro, aquí se habla de su mamá, sin rencor, yo les platico anécdotas de su mamá. Los que creen que yo estoy amargada, o que yo fui feliz de que Karla falleciera, todo lo que inventan de mí es una proyección de ustedes".

"Aquí jamás voy a querer tener más importancia que Karla. Yo no estoy enfermita, y sé que las niñas tienen a su mamá y así siempre se le recuerdan. Y las niñas le dicen 'mi mamá del cielo', y le mandan cartas.

Argumentó: "Yo no me quedé con ningún rencor hacia Karla ni ella hacia mí, yo no le debo nada a ella ni ella a mí me debió nada. Por eso puedo tener paz y tranquilidad y por eso puedo ver a los ojos a mis niñas. Y lo único que hago es cuidar el corazón y la vida de esas dos niñas. Y si lo hago, lo hago de corazón".

