Karla Luna confirma traición de la otra ‘Lavandera’

Tras despedirse de los escenarios con ‘Las Lavanderas’, Karla Luna confirmó en una entrevista a Primer Impacto lo que se rumoró sobre la separación con su compañera Karla Panini.

‘La lavandera morena’ habló sobre la infidelidad de su ex marido con su gran amiga, quien en ese tiempo también estaba casada, con el comediante Oscar Burgos.

"Mi compañera siempre fue mi hermana, era la persona en la que más confiaba, era quien me aconsejaba y resultó que fui burlada y engañada. Cuando yo iba perdiendo terreno sobre mi matrimonio, otra persona más lo iba ganando", dijo.

Karla Luna, quien actualmente lucha nuevamente contra el cáncer, expresó que Panini le pidió que siguieran siendo amigas.

"Ella me pidió perdón, también lloró y me pidió que volviéramos a ser amigas como antes. Yo le dije que le perdonaba todo, pero ya no puedo estar cerca de las personas que me provocaron un cáncer. Y no porque los esté culpando de mi cáncer".