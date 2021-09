Karla Luna: A 4 años de su muerte, su hermana asegura que le hicieron brujería y por eso murió

"No me lo platicaron, yo lo vi, yo lo vivi", dijo Erika Luna sobre las declaraciones que hizo a cuatro años de la muerte de Karla Luna, a quien asegura que le hicieron brujería con tal de destruirla.

"Lamentablemente ahorita es demasiado tarde, pero espero que algunos de ustedes les sirva este testimonio y que no confíen", dijo Erika, quien trabajó como parte del staff de 'Las Lavanderas' durante mucho tiempo.

"Vamos a empezar con algo de la primera brujería que yo alcancé a ver pero que no la notaba así. Fue cuando a Karla le dio su primer cáncer, ella tuvo una trombosis y en el cuarto estábamos su excomadre, su exesposo, la madre de ambas, su exsuegra, los hijos de Karla, sus hermanos, mis padres y yo […]

"Cuando estábamos haciendo una oración, justo a los pies de Karla estaba su expareja y su excompañera, cuando la enfermera movió la camilla, lo que vio era una muñequita con mecatitos enrollados de los pies a la cabeza, toda la familia estábamos orando por ella […] La enfermera le habló a la de limpieza para que recogiera ese mecatito al que no le veía forma, pero cuando lo vio, detectó que era un muñeco de brujería... ella nos dijo que no lo tocáramos. La verdad nadie le tomó tanta importancia”.

"Esta muñequita volvió a aparecer unos días antes de que Karla perdiera la vida. La vio un 25 de septiembre de hace 4 años, justo a 3 días de que Karla partiera de este plano", aseguró Erika.



La hermana de Karla Luna recordó que ocurrían sucesos extraños durante las exitosas giras de 'Las Lavanderas'.

"En un hotel de la Ciudad de México, en la madrugada, a las 3:15 am estando las cuatro; la comadre y su asistente en una cama, y Karla y yo en la otra cama, estábamos completamente dormidas y mi hermana vio un bulto encima de su comadre que la estaba absorbiendo de la boca; y mi hermana se asustó y le gritó y dice que antes de encender la luz vio como ese demonio se iba sobre Karla, prendió la luz y desapareció. No sé qué pacto tuviera con esos demonios. Y estoy completamente segura que esos demonios se alimentaban de ella, nosotras ya estábamos desesperadas de los ataques del enemigo, no podíamos encontrar una respuesta, llegó el momento de que buscamos a Jesús, fue un momento maravilloso”.

Erika recordó que "la comadre" de Karla Luna se vestía de "oveja" cuando en realidad era una "loba", y que incluso le dio a beber un líquido negro, asegurándole que era la solución al cáncer.

