Karla Álvarez cumpliría 50 años y así recordamos a la querida actriz

Karla Álvarez, una de las más grandes villanas que ha dado la televisión mexicana, cumpliría 50 años el próximo 15 de octubre. Desde muy joven, la actriz se ganó al público gracias a sus maldades en múltiples telenovelas, pero desafortunadamente la muerte tocó muy rápido a su puerta, tenía 41 años cuando falleció en su casa el 15 de noviembre de 2013.

La trágica noticia conmocionó al medio artístico y a sus fans; las especulaciones sobre las posibles causas empezaron a correr como pólvora: se rumoró que se había atragantado, incluso se dijo que se había suicidado, pero la teoría más fuerte era que había fallecido a consecuencia de los desórdenes alimenticios que padeció en sus últimos años de vida.

SUFRÍA BULIMIA Y ANOREXIA “Su muerte fue sorpresiva, le quedaba todavía mucho camino por recorrer… Realmente me sorprendió el bajón que tuvo de peso, la extrema delgadez en la que terminó”, nos dijo la actriz Kelchie Arizmendi, quien trabajó con Karla en Mujer, casos de la vida real y en la telenovela Alma rebelde (1999).

“Desgraciadamente, a la fecha las cosas no cambian, las exigencias que tenemos las actrices de vernos bien, esos estereotipos de belleza de que sólo las flacas son guapas, nos marcan y nos trauman, porque no todas tenemos esa complexión, y supongo que ella se enfrentó a ese estrés, porque en sus primeros proyectos era una mujer delgada pero no flaca, y de repente tuvo un cambio muy un par de meses o unas saliditas, pero no era para casarnos…”. Karla tuvo varios romances, anduvo con el actor Harry Geithner, y se dijo que Juan Soler fue uno de los grandes amores de su vida. Pepe Suárez fue su novio de juventud, él la recuerda con especial cariño: “Tengo muy buenos recuerdos con ella y con su familia porque eran puras mujeres, su mamá y tres hermanas, incluyendo a Karla, y siempre me llevé bien con ellas. Karla y yo tuvimos un noviazgo bonito, ella era una niña hermosa, una muñeca. Me acuerdo que en una ocasión, para una entrega de premios Eres, mi mamá la vistió de pies a cabeza”.

HIZO SUFRIR AL “BURRO” VAN RANKIN

Con el “Burro” Van Rankin, Karla tuvo una intensa relación en 2003. “No tienen una idea de cómo la llegué a adorar”, admitió el conductor en una emisión del programa Miembros al aire, en octubre de 2021, y confesó que antes de conocer a la actriz era un “pasado de lanza” con las mujeres, “pero con Karla pagué todas y cada una”. Relató que Karla Álvarez le fue infiel con otro empleado de Televisa en su propia casa; la actriz le pidió que no llegara a dormir porque ensayaría algunas escenas, sin embargo, él decidió ir: “Hice tiempo, llego y escucho música. Automáticamente se me metió el diablo, subo las escaleras y me asomo entre la cortina y, ¡no manches! Veo al señor director que yo le había llorado –al contarle anteriormente los problemas que tenía con Karla Álvarez–, y veo a la susodicha bailándole y a este güey aplaudiendo”.

POR SIEMPRE EN EL CORAZÓN DE SUS AMIGOS

Tuvo una buena amistad con Ingrid Martz, con quien trabajó en la telenovela Heridas de amor (2006). “Salíamos de hermanas y tuvimos una amistad muy bonita. Karla tenía muy buenas puntadas, era divertida”, nos contó Ingrid, quien recordó el día que recibió la noticia de la muerte de Álvarez: “Yo estaba grabando Qué pobres tan ricos, y cuando me dijeron que Karla había fallecido, sentí horrible, pero tuve que seguir trabajando. En la tarde me empezó a doler mucho la cabeza, y de repente, de una forma incontrolable, me vino un llanto, lloré y lloré por 40 minutos. Cuando solté ese nudo en la garganta que me aguanté por muchas horas, respiré y me calmé. Fue un día muy triste. Karla se fue muy joven”.

DEJÓ HUELLA

La actriz fue reconocida por sus personajes antagónicos. Inició su carrera en 1992 en la telenovela María Mercedes, que protagonizó Thalía. Su actuación destacó en diversos proyectos, algunos de ellos: Agujetas de color de rosa (1994-1995), Acapulco, cuerpo y alma (1995-1996), La mentira (1998), La intrusa (2001), ¡Vivan los niños! (2002-2003), Heridas de amor (2006) y Las tontas no van al cielo (2008), entre otros. En 2012 hizo su última telenovela: Qué bonito amor.

Sigue el chisme:

Las primeras fotos de la boda de Maite Perroni y Andrés Tovar

Dulce María envía mensaje a Maite Perroni por no asistir a su boda

Las parejas de Lucía Méndez, incluidos los menores que ella