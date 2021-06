Karina muestra la transformación de su hijo transgénero

La cantante Karina asombró a más de uno al mostrar, como nunca, una foto inédita de cómo luce a sus 13 años, su hijo transgénero, quien nació como niña y ahora está convertido en un varón.

La interprete de “Se como duele” tenía tiempo que no publicaba fotografías de su hijo Xander, quien antes se llamaba Hannah. Estaba bien hermética en ese aspecto, sin embargo, en el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, la artista decidió enviar un mensaje de reflexión acompañado de una foto de su hijo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la artista compartió una fotografía a blanco y negro del adolescente haciendo ejercicios y luciendo marcados músculos y abdominales, lo que asombró a los cibernautas, por la transformación.

Los seguidores la apoyaron y le enviaron un mensaje de fuerza y valentía: “Un hijo es un hijo, aunque tenga preferencias diferentes a su sexo”, “wow se ve muy bien”, ” qué GRAN ejemplo de madre. Bravo”, “está muy grande y es muy valiente”, fueron algunos de los escritos. La cantante borró la publicación horas después.

Karina anunció cuando Xander tenía 11 años que comenzaría un proceso irreversible para cambiar el sexo del menor.

“¿Cómo se hace? Yo no lo sé. Un día a la vez. Le rezo mucho a Dios y le pido que me de entereza, que me de fuerza. ¿Qué es la familia perfecta?, ¿qué es el hijo perfecto?, ¿qué es el padre perfecto? No existe, venimos al mundo en todas las formas, en todos los tamaños y hay que aprender más que entender, que muchas veces uno no entiende. Hay que aceptar las cosas como son”, comentó la artista de Grandiosas, en una entrevista.