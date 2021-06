¡Karina Ramos ha sido víctima de acoso!

Tanto en sus redes sociales como en las calles, Karina Ramos, uno de los nuevos rostros de Telehit, ha sido víctima de acoso. La Miss Costa Rica 2014 y hoy titular del programa Qué News Telehit pide a las mujeres que estén en una situación similar que alcen la voz, pues guardar silencio representa ser parte del problema.

En entrevista con TVyNovelas, la conductora y empresaria costarricense habla también de esta nueva etapa en su vida profesional, así como de sus metas y anhelos.

¿Por qué decidiste dejar todo en Costa Rica y empezar esta aventura en México?

La televisión siempre ha sido una de mis pasiones y, obviamente, México es un referente súper importante del mundo del espectáculo a nivel internacional, era una de mis metas. Me tomó por sorpresa la noticia, pero cuando me dieron el sí, dije, me voy.

¿Te dio miedo?

Sentí muchas cosas. Al principio me emocioné, pero cuando me vine para acá con mis maletas, dejé a mis perritos en Costa Rica y me di cuenta que ya no vería a mis abuelitos y a mi familia, me entró una nostalgia enorme, pero estoy muy feliz.

¿Qué reto implica Qué News Telehit?

Yo tenía algunos años de no trabajar formalmente en un programa de televisión, estaba más enfocada como modelo y mis negocios en Costa Rica, pero cuando algo te apasiona, no importan los retos. No sabía si emocionalmente iba a estar preparada para estar lejos de mi familia ni cómo me iban a recibir aquí, pero todo ha sido mucho mejor de lo que esperaba.

¿Qué te gustó de este proyecto?

Me encanta la música y todo lo referente al entretenimiento y este programa tiene mucho de eso, es divertido y me permite ser yo misma. Tengo libertad a la hora de vestirme, maquillarme y decir lo que quiera, y eso es importante porque vivimos en la era de las redes sociales que a veces nos venden una imagen no del todo real y tener un espacio donde no te imponen reglas para hablar es valioso pues me permite mostrarme como soy.

REINAS DE BELLEZA EXITOSAS

Los concursos de belleza son cuestionados actualmente porque dicen que cosifican a las mujeres, las denigran, tú que has participado en varios de ellos, ¿qué opinas?

A mí me han ayudado muchísimo. Recuerdo la Karina antes de los concursos y me veo ahora y es un mundo de diferencia y mucho de eso es gracias a mi preparación en los certámenes. En ellos aprendí oratoria, imagen, me enseñaron a ser independiente, a creer en mí misma.

La gente puede decir lo que quiera, pero quienes hemos estado ahí sabemos del gran compromiso y la disciplina que requiere, por algo muchas reinas de belleza tienen éxito en otros ámbitos de su vida como empresarias, presentadoras, actrices, porque esa preparación te impulsa a buscar lo que quieres.

Hoy en diferentes partes del mundo hay movimientos de mujeres que luchan por sus derechos, ¿simpatizas con ellos?

Por supuesto, de hecho, últimamente en mis redes sociales he hablado de eso. En esta época el machismo está tan normalizado que a veces las personas no se dan cuenta que caen en ese tipo de actitudes: mujeres que se comportan de manera machista, hombres que violentan o acosan a las mujeres a través de redes sociales.

Es importante que aprendamos a alzar la voz. Yo muchas veces he denunciado comentarios o actitudes que no me han gustado y algunos me recomiendan que los ignore, pero callar es ser parte del problema, entonces es importante que quienes se sientan acosadas o violentadas hablen, eso ayuda a que el problema sea más visible y empecemos a detener ese tipo de actitudes.

Precisamente hace unos días denunciaste a gente que te acosa por redes sociales…

Cualquier persona es valiente detrás de un teclado y sin una foto que los identifique, el anonimato de las redes sociales es muy peligroso porque algunos se comportan de manera machista o vulgar, hay un acoso cibernético y bastante odio en las redes sociales. A mí me ha pasado que subo una foto en traje de baño y me dicen cómo quieres que no te digan vulgaridades si sales así, pero es un tema de que nos sintamos seguras y respetadas sin importar quiénes seamos o cómo estemos vestidas.

¿En la vida real, no virtual, también has sido víctima de acoso?

Sí, claro, cuando estábamos en lo peor de la pandemia yo salía mucho a correr porque los gimnasios estaban cerrados, un día ya estaba cansada y empecé a caminar, alguien me empezó a seguir, crucé la calle y esta persona también, entonces me eché a correr otra vez, el tipo venía detrás de mí y me asusté, pero corrí más rápido. Además, seguido me tocan la bocina, me gritan cosas, no importa con la ropa que ande, siempre sucede eso y es incómodo sentir que te ven de esa manera.