Karely Herrera: El divorcio explotó su sensualidad: "Soy sexy por naturaleza"

Después de un matrimonio de 16 años, Karely Herrera se divorció de su esposo; hoy está de nuevo soltera y feliz, emprendiendo proyectos; uno de ellos: abrir su OnlyFans.

“Había muchos tabúes en cuanto a esa plataforma; dar el paso me tomó tiempo, pero finalmente lo hice”, dice la sensual modelo y actriz, quien nos comparte esta sesión fotográfica como probadita a lo que ahí ofrecerá.

“Estaba divorciándome y dije: ‘¡Es el momento!’. Viene de la mano de mostrarme desde mi autenticidad, no es que hubiera dejado de ser yo por mi matrimonio. Por respeto a mi pareja, me limitaba de subir cierto tipo de fotos o hacer cierto tipo de trabajos. He sido modelo toda la vida, y desde que me casé evité posar en lencería, bikinis y cosas así. Ahora dije: ‘¡Estoy soltera y no hay quien me juzgue!’”.

Muchas veces, la morenaza y su ex intentaron solucionar diferencias; al final no lo consiguieron, y en 2020 se dio el rompimiento: “Yo me mudé, luego regresé con él en 2021, y en agosto cumpliremos un año de que decidimos separarnos definitivamente. Ha sido un proceso bastante duro para los dos, porque nos separamos al ya no tener cosas en común, fue una relación que se fue desgastando, y no fue por infidelidad, malos tratos o violencia”.

Aunque hoy por hoy está feliz y se siente plena, nos confesó haber pasado por un difícil proceso emocional: “Viví un tiempo de depresión bastante fuerte; he estado de la mano de mi terapeuta, quien me ha ayudado muchísimo, sobre todo a entender que la vida no se acaba por el hecho de que finalice una relación, y también a abrazar mi soledad. Gracias a Dios, puedo decir que ya estoy bien, ya no estoy deprimida; por el contrario, motivada, retomando muchos proyectos”.

Uno de ellos es un negocio de ropa femenina que abandonó. “En este proceso de separación me deshice de la tienda y rematé la mercancía. Ahora estoy diseñando nuevamente y lanzaré colección en julio, además de una línea de lencería. Otro proyecto importante es mi OnlyFans, donde verán a la Karely sensual que siempre han deseado ver. Soy sexy por naturaleza, pero voy a mostrar un poquito más de piel, poses más sugerentes y juguetonas… Verán a la Karely que ha estado guardada desde hace tiempo, pero que siempre ha habitado en mí. Me gusta sentirme guapa, deseada, saberme linda… Todo eso me llena de vitalidad”.

