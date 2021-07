"Jwan no es celoso": El inesperado coqueteo entre Ricky Martin y J Balvin

Ricky Martin se sinceró y causó polémica al aparecer con uñas largas en su cuenta de Instagram, y entre los famosos que comentaron, resaltó J Balvin.

Y es que Ricky compartió fotos amorosas con su esposo, Jwan Yosef, pero resultó que muchas personas lo dejaron de seguir y comentaron; sin embargo, J Balvin le comentó: "Tu eres el hombre más especial del mundo, yo me casaría contigo! Te amo".

Para resaltar su comentario, J Balvin compartió un screenshot en sus historias de Instagram, e insistió: "Te amo @ricky_martin".

Lo que quizá nadie esperaba era que Ricky Martin respondería, en un comentario que podría caer en el coqueteo, aunque es evidente que se trata de un amor de colegas.

"¡Y yo a ti más hermano!", escribió Ricky, pero soltó: "Lo bueno que Jwan no es celoso", junto a un emoji de risa.

Así que además de apoyo y celebrar el orgullo LGBTQ+, Ricky logró no solo impactar a varios con sus uñas largas, sino expresarse sobre que muchos lo dejaron de seguir por amar a Jwan Yosef:

"El mensaje qué hay detrás de su decisión lo que me ha provocado el mismo sentimiento que tuve hace años antes de compartir públicamente sobre mi orientación sexual. Ese mismo miedo que me paralizaba, me atormentaba y no me dejaba ser.

Hoy veo las fotos y lo que siento es una paz plena de poder celebrar a mi familia como se merecen, por todo lo alto. A celebrarme tal y cómo soy, sin importar el que dirán.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS Y TODAS TUS REVISTAS FAVORITAS!