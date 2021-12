Juntos en la eternidad... Restos de José José podrían descansar con los de Anel cuando llegue el momento

En el panteón francés de la Ciudad de México reposan la mitad de las cenizas de José José, y en esa tumba podrían también quedar los restos de Anel Noreña, quien no ha ocultado su deseo de que, al morir, ahí sea enterrada.

Sobre esa posibilidad habló una de las familiares más cercanas de José José, y todo parece indicar que el cantante sí podría terminar descansando en la eternidad junto a la que fue su esposa y madre de sus hijos José Joel y Marysol Sosa.

La tía Malicha Ortíz era prima de El príncipe de la canción, y es dueña del lote donde reposan parte de los restos del cantante, por lo que ella habló con 'Ventaneando' sobre esta situación:

"En eso estamos ahorita, porque he tenido la pena de perder 6 personas de la familia, ha sido muy fuerte. Pero cuando mi hermano todavía vivía hablé con él y me dijo 'Sí, porque yo no reconozco a otra prima que Anel'. Y si ella quiere quedar ahí, ahí se queda".

Estamos arreglando los papeles porque mi sobrino también murió y él era el que estaba como dueño de la perpetuidad, entonces estamos movilizándonos para arreglar eso.

"Mucha gente que conoció y convivió con Pepe, que sabía su manera de ser, sabían la unión tan fuerte entre él y Anel, era lo más correcto. Para mí era lo más correcto, porque lo que pasó en Miami fue un error y se pagaron con muchas consecuencias, la prueba está que nada más nos tocaron la mitad de las cenizas a nosotros", dijo la tía Malicha.

