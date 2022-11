Julión Álvarez tras graves líos: "Soy una persona liberada, pero manchada todavía"

Luego de las acusaciones que pesaron en su contra, Julión Álvarez sigue trabajando en limpiar su imagen y recuperar el lugar que tuvo entre sus seguidores, situación que, sabe, no es fácil, pues aunque todo se ha esclarecido, la mancha que pesa sobre él sigue generando desconfianza. El cantante chiapaneco aseguró que, a pesar de haber salido de la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, está luchando para limpiar su nombre, pues “sigue manchado”.

“En algún momento me gustaría documentar todo lo sucedido a lo largo del difícil proceso”, manifestó Julión, pues algunos productores se le han acercado, sin embargo, desea que sea bajo sus condiciones: “Me gustaría por el lado informativo, pues esto que me pasó, no se lo deseo absolutamente a nadie, porque ese tipo de problemas no sólo le pegan a uno, sino a la familia, al equipo de trabajo, a los amigos y a todo. Hasta hoy en día yo puedo decir que soy una persona liberada, pero manchada todavía.”

“ES ALGO QUE MUCHA GENTE NO OLVIDA”

En la cuestión laboral, Julión acepta que la situación por la que pasó ha mantenido a la expectativa a muchos empresarios que podrían contratarlo, pero que aún tienen dudas del proceso legal que vivió: “Es algo que mucha gente no olvida… hay cierta desconfianza y se les entiende y acepta, y sé que hay que luchar con eso también, es una manchita que quedó y hay que irla borrando poco a poco, pero sí es muy difícil. Todo tiene una razón y un aprendizaje de cómo se vivió el caso, qué se debe evitar, qué es lo que hay que estudiar, conocer todo para evitar caer en un señalamiento como el que le tocó vivir a un servidor y a toda la gente que me rodea.”

LIBRE DE TODA ACUSACIÓN

El pasado 27 de mayo Julión Álvarez confirmó su salida de la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, con lo que quedó libre de toda acusación por presuntos nexos con el narcotráfico, por lo que sus cuentas fueron descongeladas, sus materiales discográficos regresaron a las plataformas digitales de música, y podrá retomar su agenda en Estados Unidos. Tras el veredicto, en donde se le exoneró como prestanombres del narcotráfico, Álvarez afirmó que ya podrá hacer negocios con empresas y personas americanas.

EL ESCÁNDALO

Fue en 2017 cuando la vida de Julión dio un giro de 180 grados, pues el Departamento del Tesoro de Estados Unidos vínculo a Julio César Álvarez Montelongo (nombre real del artista) con el narcotraficante Raúl Flores Hernández, alias “el Tío”, presunto miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sumándolo a la lista negra de famosos ligados al narcotráfico.

Álvarez fue señalado de ser prestanombres del Tío, junto con otros 20 mexicanos, entre los que también se encontraba el futbolista Rafael Márquez y 43 empresas. Debido a estas acusaciones, Julión recibió una serie de sanciones, como la anulación de su visa, la congelación de sus cuentas bancarias en Estados Unidos, así como la prohibición de realizar presentaciones o negocios en aquel país e incluso todos sus materiales discrográficos fueron eliminados de las plataformas digitales de música. En aquel momento el cantante negó tener relación con Flores Hernández, pero luego reconoció que lo conoció en unos conciertos en Guadalajara, Jalisco, lo que provoco que Julión fuera vetado y desde entonces emprendió una lucha para limpiar su nombre.

El Tío fue detenido en julio de 2017 en Zapopan, Jalisco, y trasladado al Reclusorio Sur de la Ciudad de México; para luego ser extraditado a Estados Unidos a petición de la Corte Federal de Distrito para el Distrito de Columbia. Se le acusó de negociar y traficar grandes cantidades de cocaína con diversos cárteles de México; así como de suministrar estupefacientes en Colombia y controlar las rutas de envío de drogas de México a Estados Unidos.

Sigue el chisme:

Meghan Markle tiene rasgos manipuladores a causa de su signo zodiacal

Este TikTok muestra cómo serían las Kardashian-Jenner sin cirugía

Sandra Echeverría revela detalles de su separación con Leo de Lozanne