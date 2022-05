Julión Álvarez no se aguanta el llanto: "afecté a mis papás y a mi hermana"

Julión Álvarez ha reicbido la notificación de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos le ha levantado el veta para poder trabajar en aquel país, luego de la investigación sobre lavado de dinero concluyera que es inocente.

Hace cinco años, el cantante chiapaneco fue puesto en la lista negra del Departamento del Tesoro por una investigación que lo vinculaba con ese delito. Desde entonces, no se pudo presentar en conciertos en Estados Unidos, le congelaron sus cuentas y se impidió que cualquier empresa estadounidense tuviera tratos de negocios con él.

Pero lo que más le dolió a Julión es que eso afectó a su familia.

"Fíjese que al primero que le llame fue a mis papás, luego a mis hermanos", contó Julión al recordar el momento en que recibió, en 2017, la notificación de que estaba en la lista negra.

"Yo lo sentía mucho por mi mama que...", quiso explicar Julión pero en ese momento se le quebró la voz y por un momento soltó algunas lágrimas.

Tras una pausa, continuó: "El momento que vivo con mi papá de cuando los señalamientos fue muy fuerte para ellos; después ya se viene mi equipo de trabajo y mi familia", narró.

Álvarez contó que por ejemplo, su hermana Verónica fue una de las más afectadas: "Mi hermana, la mayor, trabaja, es doctora, trabaja para el gobierno del estado de Chiapas y va a los pueblos marginados... pues hasta a ella la salí afectando por una actividad que es independiente de un servidor, ella no depende de mí absolutamente nada; y sus primeras quincenas no las recibió por ser mi hermana".

Lo que más le dolió, cuenta, fue lo que vivió con su madre. "Ya se imaginarán lo de mi mamá, todo lo que les afecté, no ser clientes gratos en los bancos, no ser bien vistos ante las instituciones y quién sabe de cuantas cosas que no quisimos investigar, ni saber".

Pero ahora, Julión confía en recuperar mucho de lo que perdió durante cinco años y sanar esas heridas.