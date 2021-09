Julión Álvarez: "En la pandemia me dediqué a sembrar maíz, cuidar vacas y vender becerros"

Consagrarse como leyenda toma tiempo y mucho esfuerzo; sin embargo, Julión Álvarez ha logrado mezclar eso con su pasión por la música, y de a poco se ha convertido en una de las leyendas más grandes del regional mexicano. Es por ello que, en mis ocho preguntas, el chiapaneco nos habla de su trayectoria y lo que viene para él en la música.

1 ¿Cuál es el recuerdo más bonito que guardas de cuando comenzaste tu carrera? Creo que las ilusiones de poder llegar, de estar, de pisar todos los escenarios que soñamos pisar. Hoy todo eso son recuerdos y cosas que todavía siento.

2 Desde el momento en que cantaste por primera vez han pasado muchas cosas en tu carrera, pero tu trato con la gente habla de un artista agradecido, ¿no es así? Sí, estamos muy agradecidos. Claro, a veces hay opiniones de todo; a veces cuando no te paras por una foto o no cumples las mil peticiones que te solicitan cuando te encuentran por la calle, ya pasas a ser el “no sencillo”. Pero soy humano y tengo compromisos, así que, gracias a Dios, conforme ha ido creciendo, ha habido muchos más compromisos, pero quiero que la gente sepa que en verdad somos una agrupación muy agradecida, estamos muy agradecidos y nos sentimos muy afortunados. Eso no se nos va a olvidar nunca.

3 ¿Quién es tu más grande ídolo? ¡Ay, Dios mío santo! Uno de ellos es Vicente Fernández, al que le mandamos los mejores deseos y bendiciones. Mis ídolos de vida son mi madre y mi padre, porque cuando uno es papá empieza a ver las cosas diferentes y entiendes cómo te sacaron adelante, así que papá y mamá nunca dejan de estar pendientes.

4 ¿Cómo estuviste en la pandemia? Trabajando en el rancho, porque había mucha incertidumbre y nos encerramos por mis niñas chiquitas. Me fui a Benito Juárez, municipio de la Concordia, de donde soy originario, y allá a medio cerro me metí con mi familia y dos o tres personas que nos ayudaban para el mandado, salíamos poco. Me dediqué a sembrar maíz, a cuidar vacas, a vender becerros, y así nos la pasamos... Fue difícil planear, pero bendito Dios, arrancamos con todo el año, hemos tenido la oportunidad de entrar a Sudamérica, y ahí poco a poco va ganando terreno.

5 Tienes shows agotados; cuéntanos sobre el regreso a esta experiencia... Bendito Dios, y no importa que sea con aforo reducido, se disfruta y uno entrega el alma en el escenario. Ansioso de regresar a hacer más conciertos, de volver al Auditorio.

6 ¿Las ansias de volver a pisar estos escenarios son muy grandes para Julión Álvarez? Claro, y ojalá se pudieran pronto abrir más eventos así; nos encantaría, porque la gente nos pide mucho y estamos muy agradecidos por todo eso. Aunque hay veces que se van a tener que cancelar porque la gente quiere estar segura de qué lugares les tocaron y disfrutar del show a pesar de los aforos.

7 ¿Esta experiencia se vuelve difícil por la pandemia? Sí, claro. Pero uno va aprendiendo; por ejemplo, lo hicimos con Guadalajara y se movieron las fechas, y esperamos a que el semáforo cambie para poder tener tantita más libertad.

8 ¿Qué viene para ti? Mucha música. Agradezco tus buenos deseos y agradezco a la gente que sigue permitiéndonos entrar a sus hogares como Julión Álvarez y su Norteño Banda, y que nos ha permitido seguir en esto que tanto amamos hacer. Así que lo que viene es mucha música, conciertos con aforo permitido, todo seguro, pero que poco a poco nos acercan más a la reactivación de la música.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!