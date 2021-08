Julio Preciado lo logró: Pesaba 148, y ahora 97... ¡Solo le faltan 12 kilos!

Julio Preciado ya no quiere que se hable de su salud. Durante casi dos años otorgó diversas entrevistas por todos los problemas que se derivaron por sus excesos. Pasó por un trasplante de riñón, infecciones que sufrió postoperatorias, problemas de sobrepeso, una neumonía y, más recientemente, una operación en uno de sus ojos debido a un derrame ocular a dos meses de haberse operado de cataratas; el cantante ahora quiere que el público le dé una nueva oportunidad para volver a los escenarios e interpretar esas canciones que lo lanzaron al estrellato.

Desde que se sometió a una manga gástrica, casi no había hecho apariciones públicas porque quería que el público viera el gran cambio. TVyNovelas fue el elegido para darnos a conocer su nueva figura.

Don Julio, ¡vemos un gran cambio en usted! "¡Muchas gracias! Estoy sobrellevando el sobrepeso, ya pasó la etapa más pesada de la dieta. Ahorita ya me acostumbré totalmente a lo poquito que como, pero me siento muy bien.

¿Cuántos kilos ya bajó? "Ahorita llevo 23 kilos, pero en tallas ya bajé de 44 a 36, y la ropa es XL, pero estilo slim fit (entallado); antes usaba XL normal. Me da mucho gusto abrir el clóset y que me quede todo lo que me quiera poner. Mi hermano y mis sobrinos se están surtiendo de ropa por todo lo que les acabo de donar: 27 camisas, unas 30 tipo polo y unos 40 pantalones que ya no me quedaban.

Había comentado que podría someterse a otra cirugía para quitar piel que quedó flácida, ¿es cierto? "¡Creo que no va a ser necesario! Estoy muy sorprendido. Siempre te queda el mandil (piel colgada a la altura del ombligo), pero a mí no me ha sucedido hasta ahorita.

¿Bajará más de peso? "Mi meta es bajar otros 12 kilos.

¿Cuánto pesa actualmente? "Estoy pesando 97 kilos, pero quiero quedar en 85 de aquí a dos meses.

¿Quiere bajar más de peso? "Aunque sería espectacular, no, porque ya no sería el gordito simpático, ya no sería Julio Preciado, El Gordo de Oro, el gordo bonito ni nada, como que se acabaría eso. La verdad, ahorita me siento bien, pero creo que con que baje unos 12 kilos para mí sería más que suficiente.

¿No han sido demasiados kilos los que ha bajado en muy poco tiempo? "Dice el doctor que voy a seguir bajando paulatinamente, pero ya no bajas como el primer mes, que me aventé 18 kilos y hasta los médicos se asustaron. En el segundo mes bajé cinco nada más, pero empecé a bajar muchas tallas; es un ciclo normal, resultado de la manga gástrica.

¿Y cómo está de salud? "Ahorita que me haces la entrevista salí muy bien: tengo 102 de la glucosa, 130/75 la presión, o sea que estoy como quinceañero (risas).

Pues, en conclusión, lo vemos muy contento… "Qué te puedo decir. Es que cuando las cosas te salen bien, no tienes por qué estar enojado, y dejé de enojarme con la vida, creo que eso me ayudó mucho a ver las cosas desde otro ángulo. Antes, si le pedía a Dios un favor y me salía: “Ay, gracias Dios mío, qué bueno que me ayudaste”, y si no me salía, le reclamaba a la vida y a Dios, y él no tiene la culpa de que las cosas no se den como tú quieres; hay cosas que la vida te puede ayudar, pero hay cosas que no están en sus manos. ¡Fue un verdadero milagro lo que le pasó a Julio Preciado!

