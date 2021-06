Julio Preciado espera bajar 40 kilos: "¡Voy a ser otra persona!"

Después de mucho anunciarlo, Julio Preciado por fin se sometió a una cirugía en la que se le colocó una manga gástrica que le ayudará a perder peso. Todo ocurrió la semana pasada en Guadalajara, Jalisco. La razón de esta operación es que el cantante ha sufrido sobrepeso desde hace 50 años, razón por la cualsus rodillas y pies están muy desgastados por soportar tanto peso.

Y más por salud que por vanidad, decidió volver al quirófano, pero en una charla sincera que tuvo con TVyNovelas nos reveló que ya no quiere saber más de hospitales y cuáles son sus planes a futuro. Aquí te presentamos sus declaraciones.

Don Julio, lo vemos muy recuperado… "¡Bendito sea Dios! Creo que es una experiencia nueva, pero al contrario de lo que había pasado en otras cirugías, hoy no hubo lágrimas ni miedo ni nada; ahora entré al quirófano plenamente convencido de lo que iba a hacer, y creo que lo más importante es que yo tengo ganas de adelgazar porque ya le he pegado mucha carrilla a mi cuerpo, y si no lo hacía ahorita, ya no lo iba a hacer.

¿Ya no quiere pisar hospitales? "No, ya no quiero; quizá después de esto una cirugía estética para quitarme lo que me va a sobrar porque se me va a colgar la piel.

¿Sería una operación funcional, no? "Pienso que sí, además, esa piel que me quiten sirve, porque se dona a niños que tienen quemaduras.

¿Qué tan importante ha sido el apoyo de su familia? "Creo que si no fuera por ellos no estaría aquí. Ya no quiero verlas (a mi esposa e hija) en hospitales tampoco, ya sufrieron mucho conmigo en hospitales, o que siempre que me ven ustedes como medios de comunicación tenga que ser en un hospital. Por eso les dije que la próxima vez que nos veamos, si Dios quiere, de aquí a mes y medio aproximadamente, quiero que me vean en sus editoras, en sus estaciones de radio, en sus programas de televisión, pero que vean a un Julio totalmente renovado, un Julio que pueda caminar y valerse por sí mismo, porque es lo primero que le pregunté a los médicos, que si se me iba a quitar el problema de las piernas. Me dijeron: “Claro, al quitarte sobrepeso, tus piernas van a volver a la normalidad. Haciendo un poco de ejercicio, caminando y ejercitando las piernas vas a volver a ser otra persona”.

¿Ya hay agenda de trabajo? "Hay mucho trabajo, bendito sea Dios, porque no crean que esto es barato. Ayer (8 de junio) que estábamos en la operación, yo estaba sacando cuentas, contando a todos los doctores que estaban adentro: el cardiólogo, el bariatra que me operó, el urólogo, el nefrólogo, la nutrióloga y el internista, la ayudante del doctor y todas las enfermeras; ¡imagínense! Dije: “¿Y de a como me va a salir cada uno?” (risas).

¿Le ha pegado en el bolsillo? "Fíjense que ha habido trabajo, así que creo que administrándome bien no pasa nada.

¿Cuánto pesa Julio Preciado hoy? "Ahorita debo estar pesando lo mismo porque no vas a bajar por arte de magia. Debo estar sobre los 118 kilos.

¿Cuántos espera bajar en una semana? ¿En un mes? "Aquí lo toman por mes, y en el primero me tengo que echar por lo menos 10 kilos, hasta completar 40 en un transcurso de tres a cuatro meses, es la meta.

¿Cuál sería el peso ideal de Julio Preciado? "Ochenta kilos, que no me lo imagino. Me dicen: “Visualízate en ese peso, porque si no, no lo vas a lograr”, y es que no me visualizo, como nunca he estado en ese peso...

Siempre ha tenido sobrepeso, ¿verdad? "Sí, desde los cuatro años estoy gordo.

¿Y está preparado psicológicamente? "No lo estoy, pero tengo que hacerme a la idea de que voy a ser otra persona. Al final del día, lo más bonito de esto es que te empiezas a querer a ti mismo y a aceptarte, a verte en el espejo y decir: “¿Sabes qué?, ¡qué bien estoy quedando!”.

¿Se va a aventar un mes sólo con líquidos? "Son 10 días y ya llevo cinco, después sigue la papilla, que es un caldo de pollo molido durante otros 10 días, y luego ya empiezo a comer poquitos sólidos, pero masticando de 20 a 30 veces cada bocado. Después del mes, conforme vaya caminando, va a ir tolerando más mi estómago y eso me va a ir indicando qué ir comiendo; a los tres meses ya debería estar normal, y en un año ya podría comer de todo lo que me siga gustando, porque muchas cosas a las que estabas acostumbrado a comer te dejan de gustar. Yo soy de los que comen puerco, me encanta, y quizá ya no lo vaya a soportar.

¿Cómo pinta el 2021? "Muy bien si todo sale bien de aquí a los tres meses; ya tengo la cita para lo de la visa e incorporarme a la gira del Recodo, eso es lo que va primero. Y tengo que preparar mi disco de 35 aniversario, que es el próximo año.