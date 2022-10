Julio Preciado contra borrachos sobre el escenario... ¿Ahí les hablan, Grupo Firme?

Con una larga trayectoria que lo avala y haber sido de los precursores del género, las palabras de Julio Preciado pesan cuando se trata de su opinión sobre la situación actual de las estrellas jóvenes del regional mexicano.

Y es que el exvocalista de Banda El Recordo se sinceró en una entrevista con varios medios donde habló de los aspectos que no le gustan de los famosos de ahora, que le faltan al respeto al público cuando están sobre el escenario.

Así lo dijo: "Hay algunas cosas que no me gustan: que le falten al respeto al público, que se suban a quemar marihuana, no me gusta que estén tomando tanto".