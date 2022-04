Julio Preciado confiesa si por dinero se reencontró con Banda El Recodo

Fue vocalista de Banda El Recodo de don Cruz Lizárraga durante sólo seis años (1991- 1997), y Julio Preciado marcó historia con ellos. Después, cada quien tomó su rumbo, pero quedó una cuenta pendiente: un reencuentro. Éste tuvo lugar la semana pasada en Guadalajara, Jalisco, y marcó el inicio de una gira por el interior de la República Mexicana. Ahí, TVyNovelas platicó con ambas partes, y nos dieron sus impresiones de este histórico momento en la música regional.

¿Qué lo llevó a aceptar esta gira? Primero que nada, la amistad. Vivimos muchas cosas juntos y tenía muchas ganas de revivir todo lo que viví con El Recodo.

La familia Lizárraga le demostró su amistad en los momentos más difíciles, cuando se enfermó… No tengo palabras para agradecerles. El cariño se demuestra en la cama y en la cárcel, y ellos me lo demostraron de una manera incondicional.

Se ha dicho que esta gira se pactó para pagarle a la familia Lizárraga el dinero que le prestaron para sus operaciones… ¡No, para nada! Qué bueno que tocan ese punto, porque esta gira estaba planeada desde hace cuatro años, pero no pudo realizarse por dos razones: la primera por mi salud, y la segunda por la pandemia.

¿Tienen pensado grabar un álbum juntos? No todavía. Lo que sí, es grabar un tema para subirlo a redes y cantarlo en la gira que estamos iniciando.

¿Cómo se sintió arriba del escenario con la banda que lo catapultó al éxito? Fue muy emocionante, pero sobre todo muy gratificante cumplir este sueño. No voy a mentir, hubo muchos sentimientos encontrados, pero lo que más satisfacción me da es que ganaron todas las personas que nos vieron.

Además, conectó con las nuevas generaciones… Eso fue muy chistoso; mucha gente se me acercó porque no sabía que yo era el que había grabado ciertas canciones de Banda El Recodo. Otros pensaban que la versión original era de Grupo Firme, así que me gustó sentir el aplauso de la gente.