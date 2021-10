Julio Preciado con 35 kilos menos, ¡donará la piel que le cobra!

Desde que se sometió a un trasplante de riñón, a Julio Preciado le cambió la vida, y ahora busca promover la cultura de la donación de órganos y una vida más saludable. Recordemos que llegó a pesar más de cien kilos y sus piernas y rodillas ya no soportaban su peso, así que se sometió a una cirugía de manga gástrica y ha bajado 35 kilos.

Por esta razón habrá exceso de piel en su cuerpo, y nos confirmó que la donará para aquellas personas que hayan sufrido quemaduras y necesiten un trasplante de piel. Él mismo nos dio los detalles.

Don Julio, ahora sí lo vemos muy diferente… ¡Estoy muy renovado y muy positivo porque mi vida ha cambiado por completo! Siempre he sido una persona de mucha fe y siempre dije: “no me voy a dejar vencer”; esta operación vino a terminar de cerrar todo el proceso del riñón y como me veo ahora, ¡se completó el milagro!

¿Qué cambios ha observado además de que ha bajado muchos kilos? Se nota en mi color de piel y en mi físico. ¡La verdad es que ni yo me lo esperaba! Si lo hubiera sabido antes, te juro que me la hubiera hecho hace 15 años (risas), pero los tiempos de Dios son perfectos.

¿En cuánto tiempo se vieron estos cambios? Casi cuatro meses desde que me sometí a la manga gástrica; llevo 35 kilos abajo. De ser talla 44 ahora ando en la 34-36, dependiendo del corte, pero en general ahora soy talla L y antes era XXXL. Ahora siento mucha satisfacción de abrir mi clóset y poder ponerme la ropa que quiera.

¿Se someterá a cirugía para remover el exceso de piel? ¡Sí, porque lo habrá! Pero vamos a esperar el momento, porque todavía hay que esperar aproximadamente seis meses más para terminar de bajar y ahora sí hacer el corte del exceso, y toda la piel que me remuevan la voy a donar a una asociación para gente que ha sufrido quemaduras, porque esa piel se puede reutilizar.

Sabemos que ya retomó su agenda de trabajo… Sí, hice un par de ciudades en Estados Unidos y ya estoy listo para la gira que ha estado muy cacareada desde hace dos años: con Banda El Recodo. ¡Me voy a sentir muy bien de volver a estar con ellos sobre un escenario!

¿De verdad? ¡Claro! Estoy muy orgulloso de haber formado parte de ellos. Fuimos precursores de este movimiento: la banda cantada. Yo sólo les puedo decir que comenzamos en noviembre en Estados Unidos y van a ver un gran espectáculo.

