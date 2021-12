Julio Preciado celebró 55 años ¡y no tomó ni una gota de alcohol!

De enero de 2020 a la fecha, Julio Preciado tuvo que ser intervenido quirúrgicamente seis veces por diferentes “achaques”, como él los llama, producto de “haber abusado mucho de la máquina”. Así que ahora que cumplió 55 años, el pasado 1 de diciembre, pidió a su amigo, el padre Concepción Hernández, de la Parroquia La Guadalupana, de Mazatlán, Sinaloa, le oficiara una misa de acción de gracias.

Posteriormente ofreció un banquete a familiares y amigos para departir con ellos. Lo que más llamó la atención es que el Rey de la Banda ¡no tomó ni una gota de alcohol!, como prometió hace dos años al someterse a un trasplante de riñón.

Don Julio, ¡feliz cumpleaños! ¡Muchas gracias! Hoy quiero agradecerle a Dios porque es un día muy especial para mí... Y no por cumplir 55 años de vida, sino por estar vivo. Sé que eso es gracias a él.

Sabemos que pidió celebrar una misa de acción de gracias… ¿Qué le dijo el sacerdote? Dijo cosas tan bonitas, que la verdad me sacaron las lágrimas. Invité a mi familia y seres queridos, ¡eso era lo más importante! La gente que estuvo conmigo es la que más me quiere, la que ha estado conmigo en las buenas, las malas... ¡y las peores!

¿Podría decir que ha sido uno de sus cumpleaños más especiales? ¡Sin lugar a dudas! Muy diferente en todos los aspectos. Hace dos años yo no sabía si iba a vivir; fueron tiempos muy difíciles de asimilar, había muchas emociones, mucha incertidumbre... Pero valió la pena todo lo que pasé, así que estoy contento porque estoy muy apapachado.

¿Pidió algún deseo en especial? Las cosas materiales no son importantes. Sólo le pedí a Dios salud y que me permita seguir viviendo y haciendo lo que me gusta: cantar.

¿Se echó un traguito para celebrar? ¡No! Recuerda que prometí que ya no iba a tomar, y lo he cumplido; llevo dos años sin probar una gota. En la fiesta hubo vino, pero fue para la gente que quería celebrar conmigo, y no me molesta que tomen mientras yo no. ¡Mis amigos no tienen la culpa de que yo no tome!

¿Qué sigue para usted? Me voy a Estados Unidos para seguir con mis presentaciones, que me tienen muy contento. Ya no dependo de una silla; puedo moverme en el escenario después de todos los kilos que bajé. Y cuidarme y cuidar a los míos, porque se habla de que viene una cuarta ola de contagios por COVID-19, ¡se va a poner difícil la cosa! Así que hay que cuidarnos todos para que no nos afecte en nuestros trabajos, en nuestros hogares y en nada.

TAMBIÉN ESTRENÓ NUEVO SENCILLO

Como ya nos lo había adelantado, está experimentando nuevo sonido: “Un nuevo concepto y un nuevo reto en mi carrera”, compartió en su cuenta oficial de Instagram. El tema es Esta cobardía. Será a principios del 2022 que lance nuevos sencillos a dueto con artistas a los que les pidió que lo dejaran cantar sus canciones.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!