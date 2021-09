Julio Camejo fue asaltado y ahora deberá pagar 72 mil pesos

Julio Camejo ha pasado días de angustia e impotencia, luego de ser víctima de la delincuencia de la CDMX, al ser asaltado a mano armada, por lo que ahora tendrá que desembolsar dinero para recuperar las autopartes que le robaron.

En entrevista con 'Sale el sol', declaró:"l Misterio Público de la delegación Álvaro Obregón sabía lo que estaba sucediendo porque no soy la primera persona, debo ser el número entre 10 y 15, en menos de un mes, que han asaltado con pistola en mano en una cuadra. El ministerio público es incapaz de poner una patrulla. (...) La impotencia de que sabes que tienes que dejar robar y agradecer que no te meten".

"Encontré a las personas que estaban robando mi auto y simplemente me apuntaron y dijeron 'esto es a la buena o mala' solo me hinque y bajé la cabeza y punto”, relató.

Para no fomentar más asaltos de autopartes, está dispuesto a pagar más por las piezas originales: "Vengo de cotizar autopartes no se me pega la gana de irle a comprar los lugares donde te venden las autopartes robadas, porque si no yo soy parte de todo esto y sé que en esos lugares a veces te lo vende hasta la mitad del precio, y va costar 72 mil bolas, mientras que no se haga nada con esos lugares, siempre habrá una persona que te robe porque hay una persona que te vende”.

"Yo le digo a la gente: 'Mi gente, levante la denuncia'. Yo sé que es penoso, que hay veces que denunciar al ladrón y tres meses después lo ves en la calle y te dicen ‘no hay pruebas, es que robo menos 50 mil pesos’, ¡pero denunciemos!".

Hace unos días relató en sus redes sociales: "Me robaron en la CDMX, alcaldía Álvaro Obregón, Lomas del pueblo de Tepelpan, ¿De quién es la culpa? Qué impotencia es tener que aceptar que te roben y agradecer que no te maten".

Y le envió un mensaje al ratero: "Ojalá tú que me robaste, ese dinero sea para llevarle medicinas a tus padres o para llevar el pan a tus hijos. Yo sé lo que es pasar hambre. Porque si no es así, qué mezquina y miserable está siendo tu vida. Lo que me queda a mí es seguir trabajando, tal vez el doble para recuperar lo que me robaste, porque a mí sí me costó, yo sí trabajé".

El cubano luego reflexionó: "Lo que me pasó es parte de un círculo vicioso que es y será un negocio redondo". Pidió cárcel a los involucrados:

