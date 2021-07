Julián recuerda a Joan Sebastian a 6 años de su muerte y revela la "otra" herencia que le dejó

Este 13 de julio se conmemoró el sexto aniversario luctuoso de Joan Sebastian, y su hijo Julián Figueroa lo recordó con un emotivo mensaje en Instagram.

Sin que se haya resuelto el tema de la herencia, el hijo de Maribel Guardia confesó que apenas pudo ser consciente de que ya no tiene a su padre, pues no le "caía el veinte".

"Ahora como que ya me cae el veinte de que ya falleció, mucho tiempo no me caía el veinte, estaba como noqueado, así como que no entendía que estaba pasando, ya ahora pues sí hay que lidiar con su partida, lidiar con el hecho de que ya no está, que no va a volver", dijo.

Julián contó a 'Venga la alegría' cómo su padre le dejó "otra" herencia, alejada de los bienes materiales que todavía no se reparten, pues Joan Sebastian murió intestado.

"Gracias a Dios yo no me preocupo por eso, porque la herencia que me dejó mi padre es saber imponerme a los golpes de la vida, buscar la inspiración y luchar por lo mío; yo no me preocupo por herencias, me preocupo por dejar mi propio legado en el corazón de las personas, en mi familia y ser un buen ser humano".

El también cantante aseguró que su padre vive dentro de él, "la forma en que yo lo puedo mantener vivo es honrando su memoria, honrando sus enseñanzas y disfrutando la vida, creo que finalmente a todos los padres les gusta ver a sus hijos felices, entonces, yo creo que el mejor homenaje que yo le puedo hacer es continuar viviendo y buscando mi plenitud".

Así que en Instagram le dedicó unas palabras, donde expresa lo mucho que lo extraña:

"Todos los hombres mueren, pero no todos viven realmente y tu disfrutaste cada segundo de tu existencia, permitiéndote sentir plenamente la felicidad y aprendiendo de cada uno de los dolores a los que te enfrentaste.

"El mejor homenaje que puedo hacerte, es continuar viviendo al ritmo de mi propia melodía, amar, llorar, caerme mil veces y levantarme para seguir luchando por ser un hombre libre como tu lo fuiste. La verdad es que te extraño cada día más; los años no curan el dolor, pero si me han ayudado a comprender que ese dolor es testimonio de el amor tan grande que me hiciste sentir (que nunca morirá).

"Te lo repito... no se si algún día vuelva a verte, pero te ví y eso es mucho más que suficiente para mi. Te amo papá, gracias por permitirme acompañarte en este chispazo de conciencia... hasta la próxima 13", escribió.

