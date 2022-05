Julián Gil fue diagnosticado con cáncer de piel y así lo enfrentó

Julián Gil recomienda el uso de bloqueadores solares.

Julián Gil está completamente fuera de peligro, pero esta semana dio a conocer que desde hace tiempo enfrentó la lucha contra el cáncer de piel.

Una cicatriz y el deseo por poner el tema sobre la mesa para que otras personas estén alertas sobre una situación similar, llevó al actor a destapar por primera vez su batalla contra el cáncer.

"El motivo de publicarlo y mencionarlo ahora es para concientizar a la gente sobre el cáncer de piel; sobre la prevención del sol, el uso de los bloqueadores solares. Y, sobretodo, porque mucha gente me decía, cuando hago publicaciones, por qué tenía una cicatriz y nunca decía nada".

En entrevista con People en Español, Julián Gil contó cómo fue su batalla contra el cáncer, del cual se enteró que lo padecía cuando grababa la telenovela '¿Qué le pasa a mi familia?'.

"Una de las chicas de maquillaje me comentó que había visto un huequito en el pelo. Voy con el doctor, quien me manda con una doctora dermatóloga oncóloga. La doctora me dice 'lo que tienes es debido al COVID, ya que una de sus consecuencias es la alopecia. Pero ya que estás aquí déjame revisarte'. Le dije 'tengo en el pecho una ronchita, como un lugarcito que hace rato me pica y, a veces, me duele un poquito'. Me hizo la biopsia y a los diez días me llamó para decirme que era cáncer y que había que operarlo porque se podía regar".

El actor recordó: "Me operé; luego de eso, [siguió] la cicatrización y la recuperación. La instrucciones son que cada seis meses me tengo que estar checando y que cualquier tipo de lugarcito o de marchita que note rara en mi cuerpo. Pero me siento bien y contento. El hecho de estar ahora tranquilo, porque ya pasó un año".