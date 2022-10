Julián Figueroa rehabilitado y perdonado: Su esposa narra cómo rescataron su relación

Nada más alejado de la realidad está el hecho de que Julián Figueroa y su esposa, Imelda Tuñón, estén al borde del divorcio. Cansada de las mentiras y calumnias publicadas por una revista sobre su relación, ella habla, por primera vez, de cómo están las cosas en su matrimonio; admite tener problemas por alcoholismo de él, pero han sabido sortear juntos las adversidades.

“ME MOLESTA QUE SE UTILICEN FOTOGRAFÍAS VIEJAS PARA DESVIRTUAR NUESTRA RELACIÓN”

Se han dicho muchas cosas sobre tu relación con Julián, ¿cuál es la realidad? No suelo hablar de nuestros asuntos, pero me molesta que se utilicen fotografías nuestras antes de casarnos, de periodos en los que habíamos interrumpido la relación por cuestiones personales, y por lo tanto él como yo éramos libres de hacer y salir con quien quisiéramos, para desvirtuar nuestra relación. También de que se afirmen hechos, sin investigación de respaldo. La realidad es que, como en todas las relaciones, hemos tenido conflictos, pero los hemos resuelto y tratamos de apoyarnos mutuamente para salir adelante.

¿De qué manera procesaste las fotos que circularon de Julián besando a una fan, y cómo has logrado sobreponerte a ello? De hecho, él fue quien me avisó cuando salieron esas fotos; se veía muy triste y mal cuando me lo dijo, pero no me importó. Sí, me enojé mucho con él y lo evité completamente varios días, pero después, cuando se me pasó el coraje, me di cuenta que eso había sucedido en un estado de total inconsciencia, y que además los hechos relatados tenían muchas cosas que no cuadraban. Me ocupé aún más en mis cosas de actuación y canto, porque siempre he pensado que es la única manera de aclarar la mente. Lo que sí es que ya veía venir una ola de calumnias derivadas de eso.

Julián te pidió perdón… ¿lo perdonaste? Sí, me pidió perdón; él no recordaba lo que sucedió y le afectó mucho emocionalmente ver por terceros lo que había ocurrido. Sigo enojada con él, pero eso no cambia que él me ama; sé perfectamente cuando alguien me quiere bien, y cuando no. Yo también lo amo, y sé el problema que ha sido para él luchar contra una enfermedad estando presente en el medio, y lo mucho que le cuesta seguir adelante a pesar de que traten de ensuciar su imagen.

¿Cómo es actualmente su relación? Tuvimos un problema que, si bien nos afectó, es algo derivado de una enfermedad que no debería utilizarse para apagar todos los otros buenos aspectos que tenemos como individuos y pareja.

¿A qué enfermedad te refieres exactamente? Al alcoholismo.

¿Han considerado darse un tiempo? Por el momento, no.

¿Es verdad que le pediste el divorcio? ¡Para nada! Julián tuvo un problema por su enfermedad y quedó expuesto al error que cometió; eso le afectó más a él que a mí, puesto que no recordaba lo sucedido y eso trae consecuencias de depresiones y culpas. Actualmente está mejor y se encuentra luchando por estar bien física y emocionalmente; también está trabajando en sus proyectos. Además, nunca he creído en las terapias de pareja, por lo cual es imposible que le hubiera pedido recurrir a algo así. Por otra parte, también resulta ilógico y prácticamente un insulto que se argumente que me quiero regresar a Monterrey; en primer lugar, el padre de mi hijo vive en la Ciudad de México, y yo jamás lo alejaría de él, y segundo, aquí es donde estudio actuación, trabajo y grabo canciones; no tengo ninguna razón para cambiar de ciudad.

¿Qué tan difícil ha sido para ti ser esposa de una figura pública? Desde hace años utilizan hechos sin conocer la realidad que hay detrás para crear notas ventajosas contra Julián. La verdad, me he acostumbrado a esa parte del medio. Al final del día, importa más lo que tienes enfrente que lo que muestra una nota amarilla.

¿Qué dice Maribel Guardia de todo lo sucedido? No ha tomado parte en ningún conflicto, como siempre lo ha hecho, y le estamos muy agradecidos por eso. Es una persona de naturaleza muy gentil que siempre nos ha apoyado en las buenas y en las malas. Además, yo la quiero mucho, por eso también me molesta que la impliquen para manchar su nombre.

¿Cómo está José Julián? ¿Ha resentido de alguna manera, lo que ha pasado entre tú y su papá? Por supuesto que no; él no está enterado de lo que pasa fuera de la familia, y seguirá siendo así. A él le damos todos nuestros tiempos libres y tratamos de que se sienta seguro siempre.

¿Piensan tener otro hijo? ¿Les gustaría? Por el momento, no. Yo estoy a punto de empezar a trabajar y Julián también está ocupado con un proyecto que inicia pronto (la telenovela Mi camino es amarte).

Por cierto, ¿cómo va tu proyecto musical? Grabé dos canciones inéditas y estoy trabajando en unos covers que voy a adaptar a mi estilo musical. Aún no tengo fecha para mostrar el material, pero trato de mantenerme activa compartiendo asuntos de mi carrera en redes sociales. Por otro lado, estoy estudiando actuación en la escuela de Paty Reyes Spíndola, y ya empezaron a surgir algunas oportunidades.

