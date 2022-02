Julián Figueroa, hijo de Joan, nos cuenta TODA LA VERDAD sobre su "rehabilitación"

Nada más alejado de la realidad que Julián Figueroa esté internado en una clínica de rehabilitación.

TVyNovelas se comunicó con el cantante, quien extrañado por el rumor, aclaró amablemente la situación: “No es verdad, gracias a Dios he estado muy bien desde hace tiempo. Lo que pasa es que estoy tomando unos cursos, prefiero no decir dónde porque es parte de mi privacidad, pero estoy yendo todos los días, y a veces voy y me quedo dos días y regreso a mi casa”.

El hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian nos compartió que se ha tomado un tiempo para prepararse, y detalló de qué tratan los cursos que está tomando.

“Tienen más que ver con el camino filosófico que estoy llevando y con mi preparación espiritual; son cursos de temas filosóficos, de autoconocimiento, de meditación y de un montón de cosas, pero no tienen nada que ver con ninguna adicción ni con ningún centro de rehabilitación”, dejó en claro el joven a fin de evitar especulaciones.

Julián Figueroa se encuentra preparando sus nuevos temas musicales, y pronto, nos dijo, habrá noticias.

