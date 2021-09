Julián Álvarez está de vuelta y Galilea Montijo tiene cita con él

Con el Tour Incomparable, Julión Álvarez se reencontrará con sus fans en un concierto en Guadalajara, Jalisco, el próximo 24 de septiembre en el Auditorio Telmex.

En aquella ciudad, el cantante ofreció una conferencia de prensa para anunciar su gira, pero también convivió con Galilea Montijo, quien ya presume en el programa 'Hoy' que tiene el teléfono personal del cantante.

Cabe mencionar que en recientes días circuló una fotografía que comprueba el encuentro que pasaron Galilea Montijo y Julián Álvarez en Guadalajara, afuera del restaurant La Gorda, uno de los favoritos de la tapatía.

Andrea Rodríguez, productora del programa 'Hoy', también asistió a la comida que ocurrió después de la conferencia de prensa del Rey de la Taquilla.

Dentro del programa 'Hoy', Galilea Montijo bromeó sobre tener contacto directo con el artista, y hasta 'le marcó' por teléfono, sin embargo, sus compañeros no le creyeron del todo. "Ah, ¿no me creen? Tengo cita con él... ¿No me creen? Julión, no me vayas a plantar mi'jo, porque no me creen. Literal, te voy a invitar a echar pata", dijo Galilea.

Mira el divertido momento:

Se trata del regreso de Julián Álvarez a los conciertos presenciales, pues recordemos que en marzo pasado ofreció un show vía streaming.

“Tratamos de ser lo más paciente posible para poder presentarnos con público, ya sea al 75 o al 80, o un 100 (por ciento de capacidad), ojalá después de que todo el mundo se vacune y de que todo el mundo tome esa decisión y que con las medidas que el Gobierno indique, poder presentarnos con mucha gente como normalmente lo acostumbramos”, dijo.

Sin embargo, Julión tendrá que esperar a volver a Estados Unidos, luego de que fue vinculado por presuntos nexos con el narcotráfico. Pero él espera que su nombre salga limpio: "Seguimos en un proceso, desgraciadamente también por la pandemia, ya nos lo explicaron los abogados, que sí es un tema y motivo de espera de que se haya extendido el proceso, pero no perdemos la fe y esperamos que sea pronto".

