Juanga le dejó un dueto pero ¡no le permiten grabarlo!; Napoleón pide que se cumpla esa voluntad

“Hasta la voz me dejó grabada”, dice Napoleón. Se refiere a la canción “Después de tanto”, que efectivamente estaba en los planes de Juan Gabriel para grabarla a dueto con Napoleón.

Ese proyecto, sin embargo, fue uno de los que quedaron pendientes por la repentina muerte del Divo de Juárez hace seis años.

Napoleón y Juan Gabriel mantuvieron una larga amistad a lo largo de varias décadas y como testimonio de ello, quedó la colaboración que hicieron durante uno de los conciertos que tuvo Juanga en el Auditorio Nacional durante su gira de 2015, cuando cantaron a dueto dos temas: “Verás” y “Después de tanto”.

La segunda de ellas, que es una composición de Napoleón, es la que Juan Gabriel dejó pendiente ya que hizo la voz pero antes de que se pudiera completar la grabación del dueto, falleció.

Iván Nájera, hijo y heredero universal de Juan Gabriel tiene, desde entonces, capacidad de decisión absoluta sobre lo que se apruebe o no con el material de Juan Gabriel.

“Juan Gabriel quería que la grabáramos juntos y me dejó la grabación, pero algunas personas impiden que la grabemos”, dijo Napoleón en el concierto que dio en el Auditorio Nacional como parte de su gira de despedida.

“Nomás falto yo, ojalá pudiera, no me lo permiten, pero les prometo que voy a intentarlo”, le dijo al público porque, en efecto, a seis años de la muerte de Juanga, Iván Aguilera ha liberado una primera dotación de duetos que su padre dejó grabados pero entre ellos no aparece el de Napoleón.

“La voz de Juan Gabriel quedó increíble; la grabaré si Iván cede”, dijo Napoleón, quien por ahora se consuela con cantarla en vivo durante la gira "Hasta siempre".