Juan Vidal habla de su romance con Cynthia Klitbo y dice si ya viven juntos

En los foros de grabación de Perú se dio el flechazo. Juan Vidal y Cynthia Klitbo se atraían desde antes, pero nunca se había dado la oportunidad del amor. Tienen una amistad entrañable desde hace 24 años, pero de novios apenas celebran sus primeros cinco meses; están atravesando apenas el momento, en el que todo es un idilio de amor.

El galán dominicano de 44, es 10 años menor que la villana de las telenovelas, pero asegura que eso no es ningún problema.

¿Cómo se dio el flechazo? Cynthia y yo nos gustamos desde hace mucho tiempo. Ella está en mi vida desde hace más de 23 años, es una gran amiga y una mujer que amo y adoro desde siempre. Se nos da este romance en Perú, y bienvenido sea. Estamos comenzando a ponernos de acuerdo en muchos aspectos de la vida, y es un proceso que uno va viviendo, pero vamos bastante bien.

¿Qué te atrae de Cynthia? Todo. Es guapísima, nos llevamos muy bien. Tiene una gran personalidad, reímos mucho y es una persona espléndida en todos los sentidos.

¿Tenías mucho tiempo soltero? Sí, ya llevaba tres años soltero, entre la separación y el divorcio.

¿Y qué pasaba, estabas esperando a la mujer ideal? Sí. Después de mi última separación decidí no salir, no conocer a nadie más y primero sanarme yo. Me aislé, no estaba buscando pareja ni nada, sólo quería que Dios me acomodara todo poco a poco, porque la verdad es que tengo que seguir sanando.

¿Había muchas cosas qué sanar? Sí, siempre un divorcio y un fracaso deja cosas que sanar. A mí lo que me afectó muchísimo fue la separación con mi hija, el no "poder estar todos los días durmiendo con ella, pero a veces en la vida no se puede sacrificar tu propia felicidad, porque los niños crecen y luego hacen su vida; hay que pensar en uno también, y en ese balance estoy. Estoy buscando el equilibrio en mi vida para que todo me fluya bien, porque soy un hombre de paz, no me gustan los conflictos, estoy enfocado en el trabajo y quiero sorprender al público con todo lo nuevo que viene.

¿Cuánto tiempo llevan juntos tú y Cynthia? Ya vamos para el quinto mes y 24 años de amistad.

En estos cinco meses de novios, ¿has conocido a una Cynthia diferente? La estoy conociendo ahora en un aspecto más íntimo y diferente. Somos como una familia.

¿Viven juntos? Aún no. Yo sigo teniendo mi casita en México y Cynthia tiene la suya. Ahora mismo yo estoy con ella. Eso sí, compartimos mucho.

¿Te cocina? No, ella no cocina nada. –Cynthia interrumpe la entrevista y afirma: “Sí cocino, pero no me gusta cocinar”–. Ella no cocina, ella trabaja."

