Juan Soler se conmueve al hablar de su divorcio: "Yo sí lo había hecho para toda la vida"

Como pocas veces lo hace, Juan Soler habló abiertamente sobre lo duro que fue su divorcio con Maki, cómo cayó en depresión y lo difícil que fue para él no lograr su cometido de casarse para toda la vida.

En la sección de 'Enfrentados' de 'Sale el sol', el actor le contó a Rebecca Jones: "Estuve tremendamente deprimido, fueron dos años feos, muy feos".

"Mi familia viajó a Miami, entonces durante 2 años veía a mis hijas muy esporádicamente, yo estaba trabajando en una novela y no había pedido los permisos para estar viajando", recordó.

"Sí, caí en una tremenda depresión. Yo soy muy conservador, yo sí lo había hecho para toda la vida, hubo acontecimientos en el medio que no lo permitieron, pero sí. Eso va a doler toda la vida. Cuando uno fracasa en un proyecto personal, y más que involucra el compromiso de vida, creo que eso es algo que no se supera nunca".

Juan Soler también explicó qué es el amor para él: "El amor no existe, el amor se hace todos los días, el amor per se no tiene identidad, el amor es algo que tú eliges generar, que tú das y recibe. Amar es una elección día con día".

También recordó el duro momento cuando perdió a su padre. Aunque se conmovió, contuvo el llanto: "Me perdí los últimos días de mi papá, esto sí me pega muy duro. Yo estaba grabando 'La Fea Más Bella', y una mañana recibí una llamada, mi papá tuvo un accidente, fue a terapia intensiva con un coágulo enorme en la base del cráneo.

"Estuve 6 días grabando, llegué a mi ciudad y el doctor le dije 'sé honesto conmigo, y él me dijo que no había ninguna posibilidad, que papá ya no estaba'. Él murió en el accidente. Fue feo, además tuvimos que decidir si seguíamos con el tratamiento mecánico o si desconectábamos; inmediatamente decidimos quitar la ayuda mecánica, porque te manda al inflamando, cuando tu alma no está, ya no hay vida", relató.



