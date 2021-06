Juan Rivera rompe en llanto y advierte que si se ensucia uno, "nos ensuciamos todos"

Tras darte a conocer que los hijos de Jenni Rivera solicitaron una auditoría a Jenni Rivera Enterprises, a cargo de Rosie Rivera, se destapó que la familia está muy distanciada.

Rosie Rivera confirmó que su sobrino Johnny solicitó la investigación a la empresa que se encarga de preservar el legado y fortuna de 'La diva de la banda', mientras Juan Rivera recordó que Chiquis no fue parte del testamento.

Y mientras la hija de Jenni Rivera lanza indirectas en sus redes sociales, su tío Juan dio la cara en sus redes sociales, donde dijo:

"Hay que empezar a aclarar las cosas para que el agua no esté tan cochina y si se va a encochinar uno, nos encochinamos todos”.

Al ser parte de la empresa que cuida el legado de Jenni, Juan dijo: “Yo lo único que quería ver era a mi hermana en todas las pantallas, en todos los canales, que se cubriera todo por todas partes”.

"Yo quiero llegar al cielo, ver a mi hermana y que me diga: 'hermano, te quiero, sé lo que hiciste por mí'. Sé que ella lo hará", dijo Juan, y luego rompió en llanto.

Así que le envió un mensaje a los fans que les piden a los tíos que les den el dinero de la herencia a los hijos de Jenni:

"Todos los que comentan 'es el dinero de Jenni'... El dinero es de sus hijos, no hay pelea, no hay lucha... No quiero ese dinero, yo trabajaré solo, levantaré botes o lo que sea, yo no quiero esa feria, no me pertenece.

Chiquis, Juan y Rosie Rivera

"Pero mi hermana se ganó el respeto y debería respetarse y se le tiene que entregar cuando ella dijo, porque para eso ella luchó... Cuando ella quiera, no cuando el mundo lo diga, ella dejó escrito, letra por letra, cuándo quería que se entregara eso.

"Ella dijo 'Rosie se va a encargar, y la persona segunda es esta'. Ustedes, los que opinan, no lucharon por eso... Ella se murió trabajando por eso, ustedes no. Ustedes siguen aquí respirando y muchas veces hablando estupideces, sin haberse ganado ninguno de esos cincos. Ustedes no tienen que decir ‘sí, dénsenlo’“.

"No soy nadie para tomar una decisión de Jenni Rivera porque no me he ganado ese lugar, los frutos de ese trabajo son de ella y se los dio a sus hijos, cuando ella dicte no cuando ustedes quieran. No porque son fanáticos y quieran a mis sobrinos se les va a hacer algo así a mi hermana... se le tiene que respetar, porque para eso trabajó y por eso murió".

Juan Rivera advirtió que volvería a transmitir en vivo para comenzar a aclarar lo que pasa dentro de la empresa, y así, demostrar que ni él ni Rosie han hecho malos manejos de la fortuna.

Hay que recordar que doña Rosa, madre de Jenni, aseguró que su hijo Johnny solo quiere el dinero para gastárselo, respaldando así a sus hijos Rosie y Juan.

