Juan Rivera revela si metería las manos al fuego por Rosie en plena auditoría

Luego de que TVyNovelas filtrara que Johnny Rivera, hijo menor de Jenni, solicitó una auditoría al interior de la empresa de la Diva de la Banda, Juan Rivera, hermano de la cantante, nos confirmó en entrevista que dicha investigación lleva siete semanas, y aclara que legalmente Chiquis Rivera no puede exigirles cuentas por no estar incluida en el testamento dictado por la cantante.

Él no está siendo investigado porque es un empleado de Jenni Rivera Enterprises, y cuando la inspección llegue a su final, darán a conocer el resultado en un comunicado.

¿Está rota la relación en la familia Rivera? "Mi familia es un desorden. Desgraciadamente, creo que estamos en el peor momento de nuestra familia, peor que cuando falleció Jenni. Le marqué a mi mamá y le pedí perdón, le dije: “Yo sé que esto le duele a usted. Si la ofendí o cometí un error, por favor, perdóneme”. Ese no es mi punto, la cosa es hasta cuándo tengo que soportar tanta humillación, tanta indirecta, tantos comentarios y nomás agachar la cabeza. Le dije: “No lo hago para causar daño, mamá, pero sí tengo el derecho de defender mi nombre”.

Rosie dijo en una entrevista que los problemas con Chiquis son cosas pequeñas, ¿piensan revelar las diferencias que han tenido con sus sobrinos? "Las cosas entre mi hermanita y mi sobrina son cosas de ellas; lo mío sí, lo que a mí me han hecho sí, porque todos tenemos cola que nos pisen. A nosotros se nos ha acusado y se ha especulado que somos ladrones; mis sobrinos fácilmente podrían haber dicho: “Espérense, de eso no se trata. Nosotros no creemos que nos han robado”, y ahí se para todo, se calma la llama. Yo tuve unas diferencias con mi carnal Lupe; dijeron que yo dije que él me robó. Yo jamás he dicho que Lupe me robó, eso no ha salido de mi boca, yo no quiero que a mi hermano se le acuse de algo que yo no he dicho. Eso es lo que ahorita sí nos trae molestos; yo me mantendré callado y en la sombra mientras me dejen ahí.

Juan Rivera en pleito con la familia Rivera

¿Has hablado con Rosie? ¿Cómo está? "Hablo con ella todos los días. Tenemos ocho años y medio trabajando juntos; antes de que mi hermana partiera, cuando tuvo el problema con Chiquis, Rosie se encargó de intentar mejorar a Jenni, y yo me encargué de intentar mejorar a Chiquis.

"Hablábamos diario de eso, queriendo calmar las aguas, entonces, hay veces que está bien, hay veces que está destrozada, hay veces que está dolida, hay veces que está enojada, y creo que es entendible que mi hermana se sienta así.

¿Meterías las manos al fuego por ella?

"Meto no las manos, me meto al fuego por mi hermana, porque sé que ha hecho el mejor trabajo que ella ha podido, honrado y honesto; hemos cometido errores de lanzamiento y de cosas así, pero de que ella sea chueca o algo así, para nada.

¿Hubo una pelea entre ustedes y sus sobrinos para que reaccionen así en las redes? "No, es lo que me trae bien perdido. El día 19 de marzo Chiquis ganó el Grammy, ese día a las 7:49 de la mañana mi sobrino nos escribió a Rosie y a mí: “Hoy amanecí sumamente agradecido con ustedes, por todo lo que han hecho por mí, los quiero mucho”. Nunca

hubo una discusión, nunca hubo un problema, nunca hubo nada. De repente, ¡pum!, cae la bomba, ¿por qué?, no sé.

¿Nunca ha habido violencia física entre ustedes? "Jamás, no lo entiendo. Hace una semana hablé con Johnny y hablamos hora y media, cerré la plática así con él: “Desde que ustedes nacieron he intentado hacer el mejor trabajo de cuidarlos como tu mamá me lo pidió. Quiero que hagas un recorrido de tu vida y te preguntes un daño que tu tío Juan te haya hecho, nada más uno quiero que me menciones”. Se quedó callado y dijo: “Nunca, tío”, y le contesté: “¿Entonces cuál es el problema? ¿Qué es lo que está pasando? Dime, por favor”, y me dijo: “I’m sorry”.

¿Qué piensas hacer para quitarte el estigma que la gente tiene de ti, de que se han robado la fortuna de Jenni? "Nada, porque la gente tiene el derecho de opinar aunque esté equivocada. A mí lo que me interesa, esto no se hace por medios ni por fanáticos, este es un mensaje claro y directo a mi familia de parte de Juan Rivera: “Ya no los voy a soportar, simplemente me voy a defender a como dé lugar, no de los fanáticos, no de los medios, porque no es culpa de ustedes, es culpa nuestra”.