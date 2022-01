Juan Rivera revela de una vez por todas de dónde saca el dinero con el que vive

Tras el escándalo ocurrido con su familia, Juan Rivera siempre salió en defensa de su familia, y ahora también decidió explicar a los detractores lo que siempre quisieron saber: ¿de dónde consigue su dinero?

Y es que hasta él mismo ya toma como broma llamarse "rata", pues así lo tachan en redes sociales al referirse que él se ha beneficiado de la fortuna de Jenni Rivera. Pero resulta que en sus redes sociales, aclaró que él es un empresario, y aunque no gana los millones, sí logra un ingreso suficiente.

Estas explicaciones ocurrieron luego de que Chiquis lo delató sobre un dinero que le cobró, pues Juan asegura que quedaron varios proyectos de las empresas de Jenni Rivera, donde él participó y todavía no le pagan. Se habló de unos 300 mil dólares.

Juan Rivera sostuvo que no es cierto lo que se dice de él, incluido que tiene una fortuna de 10 millones de dólares. "Qué chulada... No hay que creer todo lo que escuchas o lo que lees y menos en redes sociales".

"No porque no me ven trabajando, no quiere decir que no trabaje; o no porque no trabaje como ustedes quieran verme a mí trabajando , quiere decir que no trabajo [...] a lo mejor soy (chofer) de Uber y ¡ustedes ni en cuenta!".

"Es fácil soltar la lengua, o en este caso los dedos, sin saber", dijo Juan. "He buscado la manera de crecer con diversas cosas, ni una de las cosas que he hecho ha explotado. Ni una ha sido de tremendo éxito, pero juntas todos y se engorda la vaquita".

Juan Rivera explicó que tiene una casa productora, una línea de productos fitness, monetiza sus redes sociales y tiene un salario de Cintas Acuario, la disquera de su padre. "Poco a poquito va entrando", dijo al decir que sí tiene dinero propio, pero no es millonario.

Y sostuvo: "Diganme huevón díganme como quieran, pero yo no creo que nací para trabajar todos los días de mi vida, tengo la capacidad para hacer cosas y hacer que el dinero trabaje para uno".

