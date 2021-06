Juan Rivera responde a declaraciones de Johnny y lo reta

En medio de la auditoría a Jenni Rivera Enterprises y al paso de estafeta como albacea de Rosie a Jacquie, la familia Rivera está distanciada y ahora Johnny dijo que no quiere saber nada de sus tíos.

Así que Juan Rivera publicó un video en su canal de YouTube para responderle a su sobrino y le aseguró que si quiere saque a la luz el testamento de su madre para que vea cómo quedó estipulado el manejo de su empresa.

Juan aclaró que su hermana Rosie no ha renunciado (como albacea), "está preparándose para renunciar en 6 meses, un año, depende de qué tanto tiempo tarde mi sobrina Jacquie para decir 'estoy lista'".

Johnny aseguró en entrevista con 'El Gordo y La Flaca' que fue él junto a sus hermanos que decidieron poner a Jacquie como albacea, pero Juan dice otra cosa:

"(Johnny) Dice que se juntaron los 5 y ellos eligieron a Jacquie, pero esa fue una estipulación hecha por Jenni. Si realmente quieren aclarar eso, saquen el testamento, así de fácil", retó Juan.

"Mi sobrino, al decir que ellos eligieron a Jacquie es un comentario fuera de lugar, su mamá dio ese lugar. Ella fue quien eligió a Rosie, y segundo puso a Jacquie".

La comunicación se fracturó. "Si ahora mis sobrinos le preguntan a Rosie algo, ella no puede contestar porque hay abogados de por medio. Eso familiar se rompió y ahora hay ley por medio, Rosie se tiene que proteger".

Y sobre que Johnny dijo no querer volver a saber de sus tíos ni de su abuela, Juan Rivera comentó:

"Dijo mi sobrino que él no ocupaba hablar con nosotros el resto de su vida, está en su derecho. Si no quiere, no tiene qué. Si es más sano y mejor para él, no volver a hablar con nosotros, está en su derecho. Adelante, hijo, te deseo lo mejor. También está en su derecho de no hablar con mi mamá".

Juan también comentó que supone que alguien está aconsejando a Johnny.

"Sé que hay gato encerrado, y tarde que temprano, todo sale. Se van a enojar, va a haber pique, tarde que temprano uno va a contar la historia".

Y es que recordó que hace 7 meses él los quería mucho:

"¿John, qué te hicimos? ¿Defenderte de qué? Si el 19 de noviembre del año pasado nos mandaste un texto bien chido diciéndome a mí y a Rosie que nos amabas, que estabas agradecido por todo lo que habíamos hecho por ti".

"Es desafortunado de que estemos en esta situación. No quiero hablar de esto. Le pedí a Chiquis que les pida que se calmen, 'si no mencionan mi nombre, te aseguro que no hablo, pero también no voy a permitir que siga sucediendo'".

