Juan Rivera da la cara, pero achaca culpas a Jenicka por robo que Chiquis delató

En una larga conferencia de prensa repleta de medios, Juan Rivera se tomó su tiempo para aclarar punto por punto de todo de lo que se le acusa, y aunque negó la mayoría de los señalamientos, sí admitió que la familia ha cometido un grave error.

Admitió su responsabilidad pero también acusó que todos los Rivera han fallado: "La verdad de las cosas es... La familia Rivera no ha dado el ancho para darle el lugar al legado de Jenni Rivera, todos hemos fallado".

Además dio la cara luego de que Lupillo Rivera salió a decir lo que su hija le contó, sobre que vio cómo su prima, la hija de Juan, recibía cheques de las empresas de Jenni Rivera cuando Rosie las administraba. Esto cayó como bomba, pero Juan rechazó que sus hijos se hayan beneficiado del dinero de la Diva de la Banda.

El fin de semana, Jenicka acusó a su tío Juan de haberla amenazado a ella y sus hermanos, por lo que en la conferencia de prensa, Juan Rivera salió a desmentir: "No hubo ningún tipo de amenaza, y si lo hubo, repórtenme".

Recomendó a su sobrina que denunciara si es que hubo alguna amenaza, pero explicó que sabe que cada paso de los Rivera queda registrado, por lo que habría pruebas si es que lo hubieran hecho:

"Con Jenicka tiene un año que no hablo con ella. Entonces, para que digan que los amenazamos es algo muy fuerte. No lo digan en redes sociales, vayan a la policía, pongan un reclamo y una orden de restricción contra mi mujer y mis hijos si lo hicimos. Las redes no son todo en la vida, y no quieran levantar falsos. Los Rivera no pueden cometer un error, porque todo sale (públicamente). No tenemos necesidad de amenazar a nadie, pero ¿creen que lo vamos a hacer y que lo publiquen? Estamos ante la corte del público".

También rechazó haber robado dinero, pero le puso nombre a la persona de la que Chiquis se refería cuando dio a conocer que hubo un desfalco y su tía Rosie lo sabía. Sin embargo, Juan también responsabilizó a su sobrina Jacquie.

"Creo que Chiquis estaba refiriéndose a mi cuñado Abel. Eso tiene que ver con Jenni Rivera Fashion. Yo no tengo nada que ver con Jenni Rivera Fashion... Jenni dejó dos albaceas, Rosie y Jacquie. Creo que si algo haya sucedido y Rosie le dijo a Jacquie, Rosie cumplió su deber al dejarle saber a la otra albacea; y si algo sucedió, la misma responsabilidad cae sobre Jacquie", dijo Juan.

Sobre el dinero que Chiquis delató que Juan pide porque supuestamente se le debe, aclaró que no está pidiendo una indemnización. Sin embargo, sí explicó que se le quedó a deber un porcentaje del trabajo de años, como se acordó desde un principio.

"Yo jamás he pedido una indemnización, que es algo normal, que se da en empresas, la compañía te dan lo que quieran, yo nunca he pedido una indemnización. Se me tenía que haber dado un porcentaje de eso, se me dio un par de años, restan 7 años que se deben de pagar. Me acerqué a Jacquie y le dije que para hacer las cosas fácil, hiciera una suma, que lo pagara todo y le rebajaba el 20 o 30%".

Eso sí, rechazó que la unión familiar pueda volver a darse... "Me podría sentir a hablar, pero la relación no volverá a ser igual, jamás. Hay daño de aquí para allá y viceversa. Es más sano que no haya esa relación".

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!