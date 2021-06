Juan Rivera: "Nuestra familia está peor que cuando murió Jenni"

TEXTO: HUGO MALDONADO

Luego de que TVyNovelas informara que Johnny Rivera, hijo menor de Jenni, solicitó una auditoría al interior de la empresa de la Diva de la Banda, Juan Rivera, hermano de la cantante, nos confirmó en entrevista que dicha investigación lleva siete semanas, y aclara que legalmente Chiquis Rivera no puede exigirles cuentas por no estar incluida en el testamento dictado por la cantante.

Él no está siendo investigado porque es un empleado de Jenni Rivera Enterprises, y cuando la inspección llegue a su final, darán a conocer el resultado en un comunicado.

Además, nos revela que su sobrina Chiquis se comunicó con él para advertirle que por ley tiene prohibido hablar de la auditoría, y lanza un contundente mensaje a toda su familia, la cual, admite, vive su peor momento.

¿Johnny pidió la auditoría a través de un mail? "No sé si fue por correo electrónico o por correo físico, pero fue a través de una empresa que se dedica a eso.

¿Necesitó un asesor al ser menor de edad? "Él ya tiene 19 años, es mayor de edad. Acá la edad no importa; para nosotros se le debe el mismo respeto a todos.

¿Consideras correcto que pida la auditoría? "Claro, es lo más sano para ellos, para los administradores que dejó Jenni y para mi hermanita Rosie; entre más transparencia haya, menos duda puede haber. Nunca nos han dado a entender que dudan de falta de dinero o del manejo de las finanzas equivocadamente.

¿Han requerido información tuya, como comprobantes de honorarios, para la auditoría? "No, porque yo no soy parte de la auditoría, soy un simple empleado. A mí no me piden nada, pero lo que quieran que entregue, con toda la confianza del mundo.

Cuando finalice la auditoría, ¿harán público el resultado? "Se hará un comunicado, eso es inevitable, de algún lado va a salir. Por nosotros no hay rollo de que salga; esta auditoría nos ha hecho un favor a nosotros, porque los números hablan, las cuentas bancarias no se pueden manipular.

Tu mamá dijo en una transmisión que, cuando salgan los resultados, le gustaría que Johnny ofreciera una disculpa por la desconfianza. ¿Crees que les debe una disculpa? "Por la auditoría no; a mí me han molestado más las indirectas que se han echado, eso sí. Y la verdad, no necesito una disculpa, nomás que paren esas cosas, porque es innecesario. Y si la auditoría ya llevaba siete semanas, ¿por qué filtrarse después, cuál es el afán de dañar el nombre de mi hermanita?, ¿mancharlo? No van a poder. Incluso se abre una caja de Pandora donde todos los números salen a relucir, y eso no le conviene a nadie, porque mi hermana no trabajó para que el mundo supiera cuánto ganaba.

¿Por indirectas te refieres a las historias de Instagram que ha publicado Johnny? "Varias personas".

¿De la familia? "Así es. Yo ya me he estado texteando con mi sobrina Chiquis; incluso lo digo abiertamente: ella me dijo que por ley yo no podía hablar de la auditoría, y yo le iba contestar, pero se iba a oír feo: “Para empezar, desafortunadamente tú no me puedes decir qué puedo hacer o no”. Yo nada más le dije: “Si no quieren que yo responda, no hagan cosas públicas. Mientras lo sigan haciendo, voy a responder”. Yo iba a hacer un “en vivo” para dar a conocer cuánto se me pagaba, iba a sacar un recibo de pago; esa es información personal mía, yo tengo el derecho de sacar eso; por equis razón, no querían que hiciera eso, y lo respeté.

¿Está rota la relación en la familia Rivera?

"Mi familia es un desorden. Desgraciadamente, creo que estamos en el peor momento de nuestra familia, peor que cuando falleció Jenni. Le marqué a mi mamá y le pedí perdón, le dije: “Yo sé que esto le duele a usted. Si la ofendí o cometí un error, por favor, perdóneme”. Ese no es mi punto, la cosa es hasta cuándo tengo que soportar tanta humillación, tanta indirecta, tantos comentarios y nomás agachar la cabeza. Le dije: “No lo hago para causar daño, mamá, pero sí tengo el derecho de defender mi nombre”.

Rosie dijo en una entrevista que los problemas con Chiquis son cosas pequeñas, ¿piensan revelar las diferencias que han tenido con sus sobrinos? "Las cosas entre mi hermanita y mi sobrina son cosas de ellas; lo mío sí, lo que a mí me han hecho sí, porque todos tenemos cola que nos pisen. A nosotros se nos ha acusado y se ha especulado que somos ladrones; mis sobrinos fácilmente podrían haber dicho: “Espérense, de eso no se trata. Nosotros no creemos que nos han robado”, y ahí se para todo, se calma la llama. Yo tuve unas diferencias con mi carnal Lupe; dijeron que yo dije que él me robó. Yo jamás he dicho que Lupe me robó, eso no ha salido de mi boca, yo no quiero que a mi hermano se le acuse de algo que yo no he dicho. Eso es lo que ahorita sí nos trae molestos; yo me mantendré callado y en la sombra mientras me dejen ahí.

¿Chiquis ha manifestado querer hacerse cargo de la empresa de Jenni? "Que yo sepa, no. A mí nunca (me ha dicho), creo que entendiblemente mi sobrina está muy dolida por lo que pasó con Jenni antes de que se fuera, me imagino que cargará ese dolor el resto de su vida, de que no pudo despedirse de su mamá, que no estaban hablando, y luego queda fuera del testamento; no importa qué haga tía Rosie, tío Juan o sus hermanos, es un sentimiento que nunca se borra. Creo que ese dolor se ha convertido en coraje, y ese coraje con su mamá se traspasó a mi hermanita Rosie; no creo que sea algo personal con ella.

¿Qué piensas hacer para quitarte el estigma que la gente tiene de ti, de que se han robado la fortuna de Jenni? "Nada, porque la gente tiene el derecho de opinar aunque esté equivocada. A mí lo que me interesa, esto no se hace por medios ni por fanáticos, este es un mensaje claro y directo a mi familia de parte de Juan Rivera: “Ya no los voy a soportar, simplemente me voy a defender a como dé lugar, no de los fanáticos, no de los medios, porque no es culpa de ustedes, es culpa nuestra”.

¿Has buscado reconciliarte con tu familia? "Yo no lo he sugerido porque se me hace tan difícil pensar que se pueda arreglar. A lo mejor estoy mal, ahorita lo voy a hacer a ver qué dicen; mi sobrina Jacqie intentó hacerlo y no hubo respuesta.

