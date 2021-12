Juan Ríos nos cuenta por qué le pidió matrimonio a su novio sobre un escenario

En un sublime acto de amor, Juan Ríos le pidió matrimonio a Pablo Montemayor en pleno escenario. Antes de arrodillarse y entregarle la sortija como marcan los cánones, el actor le dedicó un poema a su novio. Esta romántica escena se desarrolló al término de la función de Los chicos de la banda en el Teatro Xola. Aunque el artista tamaulipeco ha sido siempre muy celoso de su vida privada, el confinamiento pandémico y el texto de la obra Hombre perfecto lo hicieron reflexionar sobre la responsabilidad social del artista, la necesidad de vivir sin máscaras y quererse tal como uno es. Por eso, esta vez quiso gritar a los cuatro vientos el amor por su pareja.

¿Por qué decidiste pedir matrimonio en un escenario y en este momento? Fue en un escenario porque a mí el teatro me parece un lugar sagrado donde se exponen las emociones, un templo donde somos incluyentes y en el que, en ese universo de ficciones y fantasías, todas las formas de amar son aceptadas. Y lo hice en este momento porque el periodo de confinamiento por la pandemia y el texto de Hombre perfecto me hicieron reflexionar sobre quién soy, qué estoy haciendo con mi vida y realmente qué tan comprometido estoy en la parte de responsabilidad social que debe tener un artista. Me parece importante darle visibilidad a la comunidad gay y contribuir a verla con normalidad, porque dicen que somos anormales. Esta reflexión me llevó a definirme; soy un hombre a punto de cumplir 50 años, y entendí que no debo esconder nada de mí porque no daño a los otros, y no por el hecho de amar a una persona de mi propio sexo tengo menos valor social que cualquier otra gente. En ese sentido, y pensando en las nuevas generaciones, como artista o comunicador quiero decirles a todos esos niños, adolescentes o jóvenes que están confundidos, que sepan que no están haciendo nada malo, que aquello que sienten no es contra natura, no es pecado y son libres de amar a quienes quieran.

¿Por qué declaraste tu amor a través de un poema? La poesía me parece un punto de encuentro donde convergen todas las emociones, todas las fuerzas, y en un momento donde la enfermedad, el miedo y la desinformación están a la vuelta de la esquina, me parece importante refugiarnos en el arte. El poema se llama Si el hombre pudiera decir, es de Luis Cernuda, uno de mis poetas favoritos.

Después de 13 años de relación, ¿casarte es un gusto, una necesidad, una ilusión? Mucho tiempo había criticado el matrimonio, no creía en esa institución, pero sí en la pareja. Deduje que mi apatía por el matrimonio surgió por la apatía hacia la Iglesia, y ésta nació porque no estoy aceptado en la iglesia bajo la que nací. Entonces, desde mi punto de vista, el matrimonio sólo viene a ser la consolidación de algo que existe desde hace más de 13 años.

¿Cuándo va a ser la boda? No tengo fecha todavía y no quisiera especular al respecto, pero si ya aguantamos 13 años así, tenemos tiempo para decidirlo, pero ojalá no pase tanto esta vez.

¿Cómo conociste a Pablo? No me gustaría mucho ahondar en el tema. Quise compartirlo con el público en el teatro, pero no quisiera ser de los artistas que dan detalles sobre su relación o su intimidad. Me parece importante decir quién soy, pero si abro la puerta hacia los terrenos de la intimidad, después cerrarla puede resultar un problema. Por eso prefiero mantenerme al margen en algunas cosas.

