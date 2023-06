Juan Pablo Medina termina su relación con Paulina Dávila tras amputación de su pierna

Juan Pablo Medina y Paulina Dávila le pusieron punto final a su relación.

La vida de Juan Pablo Medina cambió radicalmente en 2021, luego de que le fuera amputada la pierna derecha, para salvarle la vida, debido a que comenzó a sentir dolores en el estomago y esto derivó en una trombosis.

A pesar de la difícil situación, el actor estadunidense de origen mexicano siempre estuvo acompañado de su familia y de su novia, la actriz colombiana Paulina Dávila.









Después de tres años de relación y tras haber enfrentado juntos una muy difícil etapa, Juan Pablo Medina, de 45 años, y Paulina Dávila, de 34 años, decidieron terminar su relación.





El actor, Juan Pablo Medina, reconoce que la amputación de su pierna fue un duro golpe emocional que lo afectó, al grado de que lo llevó a cerrarse en su mundo y aislarse de sus seres queridos.





“Mi problema fue que yo no tuve la capacidad de hablar todo esto ni con ella ni con mi hermano, ni con mis papás, me cerré, entonces fue difícil”, dijo el actor de 'La casa de las flores' y 'Soy tu fan' en entrevista con Adela Micha.





“Yo no podía ni pensar, tenía mucho miedo todavía... Ella iba todos los días y estuvo conmigo todo el tiempo y fue espectacular, fue hermoso, ella y mis papás y cómo nos acomodamos, no había de otra, yo me sentía muy tranquilo y muy acompañado".





A pesar de la ruptura, Medina reconoce que ambos están felices y que el amor continúa pero ahora llevan caminos diferentes: "Cada quien está haciendo sus proyectos, pero ya no estamos juntos. Hay mucho amor, sobre todo pasaron cosas muy fuertes que teníamos que trabajar cada quien, pero todo bien".





Juan Pablo Medina también habló sobre la difícil situación que vivió al tener que amputarle una pierna para salvarle la vida.



“Muchas señales que no las quieres ver. Yo tuve varias, se me dormía un poco el pie, jugando futbol se me durmieron las piernas, me salí y al mismo tiempo volví a entrar, de necio, se me volvieron a dormir, no fui al hospital. Pensé que era como un pellizco en la espalda. Yo no le di en ese momento la importancia”.









