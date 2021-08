Juan Pablo Medina sigue recuperándose, pero ya tiene proyecto para volver al escenario

Después de ser internado de emergencia tras sufrir una trombosis, Juan Pablo Medina sigue en recuperación, pero el trabajo no le faltará para cuando esté listo.

El actor, quien no se ha pronunciado respecto a la información de que le amputaron una pierna, tiene las puertas abiertas para volver al teatro en 2022, y así lo confirmó su amigo Oscar Uriel.

El crítico de cine habló con 'Hoy' sobre una llamada que tuvo con Juan Pablo, en la que celebraron su nominación como Mejor Actor para la entrega de los Premios Ariel 2021.

"Estábamos llorando un rato, estábamos muy emocionados. Este reconocimiento le viene en un momento importante en su vida, y qué bueno que se le reconozca. Al menos estas horas la está pasando muy bien", dijo Oscar.

Y aunque no quiso hablar nada sobre el asunto de la pierna de Medina, Oscar sí confirmó su proyecto con "Chespi", como le dicen de cariño. "Es el protagonista de una obra de teatro que yo voy a producir el año que entra que se llama 'Ghost stories', 'Historias de fantasmas'".

"Desde un principio, tanto Miguel como nosotros, mi socio y yo, pensamos en “Chespi”, en Juan Pablo, para el protagónico, aunque se trata de una obra de ensamble”, añadió

Por otro lado, en entrevista con 'Ventaneando', Oscar Uriel agregó: "Tuve la oportunidad de ver este montaje en Londres hace muchos años. Compramos los derechos hace un buen tiempo y le hicimos la invitación de hacer Ghost Story, Historia de fantasmas, se llama”.

Oscar Uriel explicó: "'Chespi' todo el tiempo nos aguantó, él dijo ‘No, no, no, esto es una prioridad’ y es un actor que es muy ocupado, que está haciendo series y que le hacen muchos ofrecimientos, pero él me dijo que la obra era muy importante para él

Se espera que la producción de esta obra de teatro llegue para marzo o abril de 2022.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!