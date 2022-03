Juan Pablo Medina confirma lo que le pasó y muestra por primera vez su prótesis

Juan Pablo Medina se tomó su tiempo, pero finalmente decidió reaparecer públicamente en los medios con unas fotografías donde muestra por primera vez su prótesis.

En exclusiva para la revista GQ, el actor a quien sus amigos conocen como "Chespi", relató lo que le ocurrió a mediados de julio, mientras estaba comiendo. "Me empecé a sentir mal, empecé a vomitar, me sentí fatal. Le hablaron al doctor de la producción, dije 'dame 10 minutos... media hora'; yo no quería detener el llamado. Pensaba que esto se me iba a pasar en un ratito".

En entrevista con Oscar Uriel, Medina relató que al principio creyó que era una intoxicación. "Despierto y estoy en la cama del hospital y volteo y cables y cosas. Lo que sucedió en esos días que no me acuerdo, fue que tenía un dolor en el abdomen, me hicieron una tomografía y ahí vieron que tenía coágulos en el intestino y las piernas".

"El cerebro te cierra y poco a poco me dejará recordar; lo que me dicen es que era mucho dolor, que yo estaba gritando", contó el actor, quien explicó cómo fue evolucionando su diagnóstico.

"Descubrieron que tenía los coágulos y lo que a mí me sucedió fue que me dio un infarto silencioso. Tengo un coágulo en el corazón y eso hizo que se aventaran coágulos por todas las arterías", confirmó.

Fue hasta agosto de 2021 cuando se dio a conocer que en plena grabación de una serie, Juan Pablo se sintió mal y lo hospitalizaron. Medios reportaron que debido a una trombosis, le tuvieron que amputar una pierna para salvarle la vida.

Sobre la decisión de amputarle la pierna, Juan Pablo comentó: "Entre más arriba, se vuelve más complicado. Para ese entonces, el dolor... tienes que tomar decisiones. Yo decidí vivir. Tenía más miedo de no despertar, que de despertar sin una pierna. Y pues felizmente estoy aquí".

"Soy muy afortunado. Tomé la decisión de la amputación. Lo único que tenía en mente era salir de esta, muy motivado por ponerme mejor.