Juan Pablo Gil sueña con llegar a Hollywood pero antes lo detiene esto

Es el hermanito menor de la hacienda Santa Catalina; un influencer que se vuelca en las redes sociales para contar cómo transcurren sus días. Lucas del Monte es el nombre del personaje que interpreta Juan Pablo Gil en La herencia, telenovela que producen Juan Osorio y Roy Rojas en exteriores de Temoaya (Estado de México), así como en los foros de Televisa San Ángel. En plenas grabaciones, el actor se toma un tiempo para atendernos y hablarnos de lo que representa este nuevo reto en la pantalla chica.

¿Cómo describes la experiencia de trabajar en La herencia? Maravillosa. Le agradezco a Juan Osorio y Roy Rojas por permitirme hacer un personaje totalmente noble, bueno, con muchos valores, que trata de estar ahí, mediando con los hermanos. Eso me tiene muy contento porque, además, a la gente le ha gustado su bondad.

Te persiguen las historias campiranas, con caballos… ¿Te resultó más fácil por la experiencia que tenías en este tipo de formatos? Pues se agradece. Siempre he dicho que amo trabajar con animales, y más con caballos, ya les he agarrado el amor y simbolizan mucho mi vida como hombre norteño.

¿Cuántos años llevas actuando? Ya son 12 años desde que hice Todo sobre mi madre en el Teatro Insurgentes.

¿Cuándo descubriste el gusto por la carrera? Desde chico siempre me había gustado el teatro y la actuación. Quise salir de Sinaloa y les pedí a mis papás que me dejaran venir a México a probar suerte. Hice casting para el CEA y en enero de 2010 entré.

¿Cómo asumiste ese cambio de ciudad? Benjamín, cantante del tema No soy el aire, es primo hermano de mi papá y vivía aquí. Viví con él algunos años y fue un gran apoyo para mí y para mi carrera. Aun así, el no estar cerca de mis papás y de mi gente fue muy complicado. Aquí tuve que adaptarme a la comida, a lo que representa estar solo, eso me convirtió en un hombre más ordenado e independiente.

¿Qué aspiras en el medio artístico? Todos tenemos el sueño de llegar a Hollywood, a Los Ángeles, a desarrollarnos como actores, pero siempre he dicho que lo que más quiero es seguir trabajando para poder estar feliz conmigo mismo, tener un patrimonio para mí y luego para mis hijos. Lo primordial es hacerme un nombre en mi país, y ya después, si se da la oportunidad de irnos fuera, pues encantado.

¿Cómo vas con el inglés? Ahí vamos, echándole muchas ganas (risas).