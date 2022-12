Juan Osorio ya lleva 2 años con su joven novia Eva Daniela: "¡Me cambió la vida!"

Conocer a Eva Daniela dividió la vida de Juan Osorio en dos, pues el productor asegura que desde que ocurrió el flechazo, a principios de 2021, es un hombre renovado. “Ella llegó a mí para aportarme su juventud, su experiencia, para enseñarme cómo piensan los jóvenes de ahora y me ayuda mucho con mis redes sociales, pero también me guía; hay cosas que uno a veces no ve aunque las tenga enfrente, y es ahí cuando me quita la venda que no me permite ver más allá”, afirma una de las mentes más creativas de Televisa.

Actualmente él trabaja en la producción de la telenovela El amor invencible, mientras que su novia se alista para incorporarse al elenco de la obra teatral Los guajolotes salvajes. “Eva no está dentro de este melodrama, por ahora se encarga de cuidarme mucho; pienso que soy muy afortunado de tener una pareja como ella, sobre todo porque es una mujer joven, con mucha energía, además, me apapacha mucho y eso me hace muy feliz”.

“LA SIENTO SIEMPRE CONMIGO”

La libertad y la confianza han sido clave en el éxito de esta relación a la que muchos no le apostaban. Osorio respeta y entiende perfectamente el trabajo de Eva Daniela como actriz, así como ella se acopla a sus tiempos y una agenda repleta de compromisos. “El balance que puedo hacer de estos 20 meses juntos es muy sencillo: 24 horas de compañía, aunque a veces no estemos juntos físicamente, pero la siento siempre conmigo; la amo con todo mi corazón”.

Para ella, apoyarlo en cada proyecto es imprescindible. “Me gusta compartir con él desde el principio, que me cuente sobre la historia, sobre el elenco… Siempre me involucra, y lo admiro porque es un productor que hace todo, escribe, edita, dirige, hace el casting, elige a los actores, eso es un aprendizaje constante para mí”, dice la chica que trabajó en la bioserie El último rey, el hijo del pueblo. Esta Navidad será la segunda que pasen juntos, ya que como pareja hicieron un trato que consiste en pasar esa fecha un año con la familia de Juan y otro con la de ella, así se van turnando.

“En 2021 estuvimos con sus hijos, y ahora nos toca con mi familia que vive en Guanajuato; será la primera vez que vayamos a pasar estas fechas en León”, menciona la joven artista.

Con El amor invencible, Juan se siente afortunado al lograr un elenco de lujo que encabezan Angelique Boyer, Danilo Carrera, Daniel Elbittar, Marlene Favela, Leticia Calderón, Guillermo García Cantú y Juan Soler.

“Este 2022 tuve la fortuna de haber diseñado y guiado proyectos al mismo tiempo, y este sería el tercero; primero fue La herencia, luego la serie de Vicente Fernández, y ahora esta novela que representa un importante compromiso porque va para el horario de las 9:30 de la noche, por lo tanto, había que formar un reparto como el que tengo ahora. Yo me siento satisfecho y contento por este maravilloso elenco, pero sobre todo por la confianza que depositan en mí los involucrados; es que cuando un actor confía en ti, no lo puedes defraudar”.

Para el productor de otros éxitos como Salomé y Una familia con suerte, los escritores juegan un papel muy importante a la hora de “mexicanizar” una historia proveniente de otro país, como lo es Mar Salgado, el drama portugués que versionará en la pantalla de las estrellas. “Siempre tienes que contar con los talentos de los escritores, y yo cuento con un gran equipo que trabaja en familia, y de repente ves que son las 3 de la mañana y te están hablando para preguntarte; por ejemplo, el tema de la trata de blancas lo estamos tocando de una manera delicada, pero es real, está pasando ahorita, entonces no lo puedes ocultar, pero hay que tener mucho cuidado en cuál es el mensaje que vas a dar al espectador”.

Angelique Boyer, su protagonista, lo tiene “fascinado”, según sus propias palabras. Y es que la actriz francesa, quien encarna a Leona, era un sueño pendiente para el productor: “Yo espero no equivocarme, en su carrera la marcó un personaje maravilloso como lo fue Teresa, pero ahora esta mujer vendrá para darle una vuelta a su vida profesional... Lo va a hacer maravilloso y le va a cambiar muchas cosas, porque además es el primer reto que acepta como mamá de unos adolescentes, entonces, no es nada fácil”. Su intención, al principio, era tener a Sebastián Rulli como pareja de Angelique, pero los tiempos no se ajustaron: “Él está en una serie y era complicado tenerlo, pero así se dan las cosas, y mira, ahora estoy fascinado con el triángulo que conforma ella con Danilo y Daniel”.

Su historia de amor

Fue en un casting de la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia? donde ocurrió el flechazo de Juan Osorio y Eva Daniela, quien es 37 años menor que él. En ese momento, la egresada del CEA no tenía pareja, por lo que aceptó una salida que dio inicio a una amistad.

Pasaron algunas semanas y ya Cupido había hecho de las suyas, pues el productor no se aguantó y terminó confesándole su amor a la actriz, quien aceptó ser su novia, y así siguen hasta el día de hoy.

Juan Osorio y su novia Eva Daniela

Sigue el chisme:

Meghan Markle tiene rasgos manipuladores a causa de su signo zodiacal

Este TikTok muestra cómo serían las Kardashian-Jenner sin cirugía

Sandra Echeverría revela detalles de su separación con Leo de Lozanne