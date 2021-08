Juan José Origel terminó hospitalizado de emergencia por esta razón

Este viernes el gran ausente del programa 'Con permiso' fue Juan José Origel, quien cada viernes llega a Unicable junto a Martha Figueroa para hablar de lo más destacado de los espectáculos.

Pero este viernes 20 de agosto, el periodista Jorge Ugalde se sentó junto a Martha, pues 'Pepillo' estuvo hospitalizado de emergencia, aunque Figueroa explicó que ya había sido dado de alta.

En un video grabado desde la cama del hospital, Juan José Origel explicó: "Estoy en León, de urgencia me operaron, una hernia. Tenía una hernia, y luego el doctor me operó, y a la hora de que me abre, tenía otra, 2x1, también me convino".

"Pero aquí estoy, ya para la próxima semana espero estar de cuerpo entero", dijo con buenos ánimos el periodista, quien viaja frecuentemente entre CDMX y León, Guanajuato.

Hace apenas unos días Juan José Origel tuvo un enfrentamiento con una seguidora de su canal de YouTube, donde mencionó que él se podía realizar cualquier cirugía que quisiera, pues se trata de su cuerpo.

En el video titulado "Que me parezco a la Serrano?", 'Pepillo' Origel le respondió a una usuaria por compararlo en aspecto con Irma Serrano, 'La Tigresa'. "Llevo una cirugía y lo conté. Y si me hago otra y pasado mañana otra, qué chingados te importa, con eso te digo todo", dijo muy molesto.

"No te metas, porque yo también me meto. Majadera, a ver, si me opero o no me opero, a ti qué te importa, Rosario Sánchez, metiche, te voy a bloquear. Este canal no es para ofender, ni yo a nadie ni nadie a mí. Y si estoy cirugeado y si mañana me hago otra cirugía, muy mi cuerpo", dijo Pepillo.

Juan José Origel defendió su edad y sentenció: "¿Te caigo gordo? No me veas, y ya".



¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!