Juan José Origel se retira: "Me voy y no van a volver a saber de mí"

Hace un par de meses, Juan José Origel anunció su deseo de retirarse de la vida pública, y aunque en principio muchos pensaron que se trataba de un comentario a la ligera, el propio comunicador ha confirmado su decisión, incluso nos precisó cuándo piensa decir adiós. Durante la celebración por los primeros cuatro años de Con permiso, programa de Unicable en el que comparte micrófono con Martha Figueroa, se dijo contento y satisfecho con los cambios que aguardan a la emisión y a su vida personal.

Háblanos de los cambios que tendrá Con permiso... Por ahora, lo único que cambia es que ya nos van a sacar a pasear y vamos a grabar en distintas ciudades de México, como San Miguel de Allende, Mérida, Guadalajara... A mí me encanta andar de pata de perro, y qué bueno que le van a dar este giro. El programa va a seguir siendo lo mismo, nada más que en diferentes lugares de la República.

¿Cómo has vivido estos primeros seis años al aire? Muy agradecido, principalmente con el público que cada semana nos sigue y nos comenta en redes. Es un gusto seguir vigente luego de tantos años, aparte de los que llevo en Unicable, y bueno, en el medio... No cabe duda de que ya están viejos los pastores (risas).

¿Qué te ha dejado la televisión? De entrada, una satisfacción muy grande por haber hecho muchos amigos y seguir contando con el cariño de tanta gente. La verdad, el día que me vaya va a ser muy difícil, pero me voy muy agradecido. ¿Por qué has decidido retirarte? Porque siento que ya es momento de dejarle los lugares a la gente nueva, a los jóvenes que van llegando y están luchando para darse a conocer. Yo ya tengo muchos años, hice de todo, ya llegué y ya estuve, así que creo que es el momento correcto.

¿Por qué hacerlo en este momento? Porque prefiero que la gente me pregunte: “¿Por qué te vas?”, a que de plano me digan: “¡Ya vete!”. Considero que estoy en un buen momento para dar las gracias e irme a disfrutar... Tengo 40 años de no estar con mi familia ni vivir con ella. Perdí a mis padres estando yo fuera. Ahora mi familia ha crecido, tengo sobrinos que ya son papás y quiero darles el tiempo que se merecen y gozar de ese familión maravilloso que tengo en mi León, Guanajuato.

¿Qué cambió en ti para que tomaras esta determinación? La vida se ha transformado tanto a raíz de la pandemia, que sentí un cambio muy fuerte, pero en todo el mundo. Cosas buenas con la familia y los amigos, pero profesionalmente ya no es lo mismo, ya no es ese mundo que yo vivía al principio ni ese cariño que había; ahorita ya no existe tampoco aquel glamour de las grandes figuras... ¡Ya no sé ni quiénes son los protagonistas de las telenovelas!

Parece que estás decepcionado de los cambios que ha tenido el medio artístico... Definitivamente ya es otra cosa. Yo empecé en este medio cubriendo sociales y luego me pasé a los espectáculos; para mí fue un cambio drástico, pero me gustó, porque en nuestros tiempos había respeto y cariño. Yo organizaba unas fiestas y unas posadas en mi casa a las que llegaban 200 personas. Luego manejé restaurantes, pero se vivía un ambiente que ya no existe.

¿Es una decisión definitiva? Sí. Sé que podría aguantar un año más, pero no: ya decidí que me voy en diciembre de este año, y punto. Me iré a vivir la vida con la familia y a disfrutar a todos los míos.

¿A qué te piensas dedicar? Tengo mi casa en San Miguel de Allende y allá está mi maestra de pintura; voy a retomar mis clases y tratar de llevar una vida relajada. No pienso vivir de la pintura, porque muchos de mis cuadros los regalo, pero también quiero hacer promoción con mi vino, porque me lo piden mucho en diferentes estados. No es presunción, pero la gente quiere que vaya con mi vino a visitarlos; acabo de ir a Puebla y no tienen idea de la cantidad de botellas que se vendieron... Al final del evento vi que todos estaban tomando cerveza, y resulta que era porque la gente quería que les firmara las botellas para conservarlas; así que a eso me voy a dedicar.

¿Has pensado escribir tus memorias? Me lo han ofrecido en tres editoriales distintas, pero no lo voy a hacer... Todo lo que he hecho, bien o mal, me lo voy a llevar. He decidido que todas las anécdotas que vi o viví, y lo que sé de varios, será un secreto que me llevaré a la tumba. Simplemente me voy y no van a volver a saber de mí.

¿Eres un hombre realizado? Me siento un hombre satisfecho que ha vivido como ha querido; le doy gracias a Dios que me tenga con esta salud y con estos ánimos para andar todavía. En septiembre, como cada año, me iré a Madrid a pasar mi cumpleaños. ¡¿Qué más puedo pedir?!

¿Te arrepientes de algo? A lo mejor, lo único que siento en la vida de tristeza es que, amando tanto a mi madre como la amo, yo estaba en Brasil cuando ella murió. La única cosa que me duele es no haber estado presente cuando eso ocurrió. De ahí en fuera, no cambiaría absolutamente nada, porque siempre he creído que he hecho las cosas bien y sin ánimo de hacer daño.