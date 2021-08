Juan José Origel mete las manos al fuego por Laura Bozzo: "No es ninguna ratera"

Juan José Origel no ha podido localizar a su amiga Laura Bozzo, quien enfrenta problemas con el fisco mexicano por vender una propiedad que, valuada en más de 13 millones de pesos, le había sido embargada.

En entrevista, el periodista y conductor de espectáculos nos confiesa estar dispuesto a apoyar a la peruana y espera que salga bien librada de esta situación, porque no es una mujer malintencionada y mucho menos una ratera; por tanto, no piensa darle la espalda en este difícil momento.

“YO SIEMPRE ESTARÉ APOYÁNDOLA”

¿Ya pudiste hablar con Laura Bozzo? No; tiene como cuatro o cinco recados míos. Con Laura tengo una amistad desde que ella vivía en Perú; la quiero mucho, le tengo un cariño muy especial. Sé cómo es, lo tengo muy claro, no me sorprende lo que me digan de ella, pero sí siento lo que está sucediendo a su alrededor. No creo que sea una mujer malintencionada y mucho menos una ratera, porque la conozco. Quienes la juzgan, primero que se juzguen ellos, porque los que estamos cercanos a Laura sabemos las buenas obras que ha hecho.

Entonces, ¿no niegas tu amistad con ella en este momento complicado? No; al contrario, yo siempre estaré apoyándola y a su lado. Yo no podría decirte nada en contra de ella, espero que todo se arregle; si no se ha comunicado conmigo es porque seguramente le dicen que no es momento.

¿Crees que esta situación que vive es por un error de su contador? Muchas veces tú pagas caros los errores por estarle confiando a personas que lo único que hacen es hundirte, pero ojalá todo se arregle, ella salga librada de todo esto y la volvamos a ver como la Laura que estamos acostumbrados. Es un ejemplo lo que ha trabajado toda su vida después de lo que le pasó en Perú. Aparte, es muy católica, cree mucho en la Virgen de Guadalupe.

¿Estarías dispuesto a ayudarla si te lo pidiera? Ayuda moral, cariño, pero ayuda económica no podría, porque esas cifras (millones) no las manejo.

PEPILLO NO HA TENIDO PROBLEMAS CON EL SAT

El conductor de Con permiso dijo que nunca ha tenido un problema como el que atraviesa la conductora peruana, porque tiene un contador maravilloso y espera nunca verse involucrado en una situación como ésta “porque soy una persona cumplidora y no tengo nada de qué preocuparme”.

