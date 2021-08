Juan Gabriel se le 'aparece' a esta famosa: "Son cosas donde tú sabes"

El próximo 28 de agosto se cumplen 5 años de la muerte de Alberto Aguilera Valadez, famoso como Juan Gabriel, y su espíritu sigue manifestándose a sus seres queridos.

Al menos así lo asegura Mariana Seoane, quien fue gran amigo del Divo de Juárez durante los últimos años de vida del cantante, y ante la prensa dijo que tiene contacto con él.

"Siempre se manifiesta. De muchas formas, por ejemplo, puedo poner temas de él y de pronto un colibrí, o algo que yo sé. Son cosas donde tú sabes", comentó Mariana a los reporteros... "Ustedes con seres queridos, siempre hay manifestaciones de los seres queridos".

Mariana le pide esto a su amigo Juan Gabriel: "Que me cuide, que me guíe en mi carreras ue tome buenas decisiones, que mi carrera está basada en mi trabajo, que me siga abriendo las puertas y seguir cosechando éxitos, yo no tengo escándalos, que siga brillando con luz propia".

Si lo que dice Mariana Seoane es cierto, confirmaría la muerte de Juan Gabriel, contrario a lo que dice Joaquín Muñoz, promotor de la versión de que el Divo de Juárez fingió su muerte y solo espera autorización del presidente para reaparecer.

Otra persona que insiste en que Juan Gabriel sí murió, es la médium Zulema Arroyo Farley, quien dijo hace unos años: "Me pude conectar con su espíritu, ha cruzado, significa que, señores, Juan Gabriel está muerto. Inclusive él me dice que es como la leyenda de Elvis Presley, de que está vivo".

A la médium, Juan Gabriel le 'habló' sobre sus hijos. "Específicamente, él se arrepiente de que él no fue el propulsor de la unión familiar, y él quiere que sus hijos se unan, porque son frutos de amor".

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!